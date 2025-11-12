Buldhana Road Accident: बाइक पर घर लौटते समय वाहन ने मारी टक्कर, 2 दोस्तों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, बुलढाना जिले में हुआ भीषण हादसा

Representational Image | ANI

Buldhana Road Accident: महाराष्ट्र (Maharashtra) के बुलढाणा (Buldhana) जिले में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. जामोद गांव के तीन दोस्त जब घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी.हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.घटना बुलढाणा के धरण से सुनगांव मार्ग पर हुई.जानकारी के मुताबिक, तीनों दोस्त बाइक से घर लौट रहे थे कि अचानक पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर जा गिरे. इसके बाद वाहन ने उन्हें रौंद दिया. ये भी पढ़े:VIDEO: महाराष्ट्र के बुलढाणा में भीषण हादसा, प्राइवेट बस, ST और बोलेरो की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 24 घायल

दो की मौके पर मौत

इस हादसे (Accident) में विवेक भगत और गौरव बांधीरकर नाम के दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को नजदीकी निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, युवक की हालत चिंताजनक है.जामोद गांव के ये तीनों युवक बेहद मिलनसार और लोकप्रिय माने जाते थे. उनके आकस्मिक निधन की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों और दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दोषी वाहन चालक को जल्द पकड़ने की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.