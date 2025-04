VIDEO: महाराष्ट्र के बुलढाणा में भीषण हादसा, प्राइवेट बस, ST और बोलेरो की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 24 घायल

Buldhana Accident News: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में शेगांव-खामगांव हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में एसटी बस, एक प्राइवेट ट्रैवल बस और बोलेरो कार की जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण दुर्घटना (Buldhana Accident) में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 अन्य यात्री घायल हो गए हैं. इनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है.

यह भीषण हादसा जयपुर लांडे फाटे के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, पुणे से परतवाड़ा जा रही एसटी बस को पीछे से आ रही एक चार पहिया गाड़ी ने टक्कर मार दी. इसके बाद एक प्राइवेट ट्रैवल बस ने इन दोनों वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसा तड़के सुबह 5 बजे हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. भीषण टक्कर की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत बाहर निकालने लगे. इसके बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी गई.

Five persons were killed in a collision between a bus and an SUV on Khamgaon-Shegaon highway in #Buldhana district on Wednesday morning. A MSRTC bus collided with a Bolero and thereafter a private bus collided with the two vehicles, police said. #Maharashtra #RoadSafety pic.twitter.com/Uxm8iHowUL

