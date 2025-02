Maharashtra Road Accident Video: सोलापुर-पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक, मिनी बस और बाइक की टक्कर में 3 की मौत, 15 घायल; परेशान करने वाला वीडियो आया सामने

Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के सोलापुर-पुणे हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए. यह हादसा कोलावडी के पास हुआ, जब एक ट्रक, मिनी बस और बाइक आपस में टकरा गए. हादसा इतना भयंकर था गाड़ियों के पचखड़े उड़ गए.

वहीं हादसे के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस हादसे का एक परेशान करने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की विकृत स्थिति दिखाई दे रही है. यह भी पढ़े: Maharashtra Road Accident: मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, बस की ट्रैक्टर से टक्कर के बाद खाई में गिरी, 5 की मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी- VIDEO

Maharashtra: A truck, mini-bus, and two-wheeler collided near Kolewadi on the Solapur-Pune highway, killing three people, including the mini-bus driver, and injuring 15 others. The truck veered into the wrong lane, causing the mini-bus to overturn. A case was registered pic.twitter.com/wezyiXrnwI

