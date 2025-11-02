Pune Car Accident: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ब्रिज के पिलर से टकराई, 2 की हुई मौत, पुणे में हुआ भीषण एक्सीडेंट: VIDEO

Car accident in pune(Credit-@Deadlykalesh)

Pune Car Accident: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) शहर के बंड गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ्तार कार मेट्रो के पिलर से जाकर टकराई. इस हादसे में दो की मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है.पुलिस के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ, जब कार तेज गति में बंड गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची और अचानक नियंत्रण खो बैठी.कार सीधे जाकर मेट्रो के खंभे से टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से चक्कनाचूर हो गया और अंदर बैठे तीनों लोग कार में फंस गए.

इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जो काफी भयावह है.

कार एक्सीडेंट में दो की मौत

🚨 Pune, Maharashtra Around 5 am near Bund Garden Metro Station, a speeding Volkswagen Polo crashed — k!ll!ng Hrithik Bhandare & Yash Bhandare on the spot, while another was seriously injured. Police suspect drunk-driving. Investigation on. pic.twitter.com/YwLCVaeTak — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 2, 2025

पुलिस और राहत कार्य

कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन (Police Station) की वरिष्ठ निरीक्षक संगीता जाधव ने बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे को गंभीर चोटें आई हैं. घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.पुलिस ने कहा कि मृतकों की पहचान की जा रही है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच जारी है.

तेज रफ्तार बनी वजह

प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया गया है कि कार की अत्यधिक रफ्तार के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया. पुलिस के मुताबिक, बारिश या सड़क की फिसलन ने भी हादसे में भूमिका निभाई हो सकती है. ये भी बताया जा रहा है पुलिस (Police) को कार के भीतर से शराब की बोतलें भी मिली है. इसकी भी पुलिस जांच कर रही है. पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से कार को हटाया और सड़क को साफ कराया.