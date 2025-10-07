Mumbai Shocker: बिल्डिंग के 18वें फ्लोर से कूदकर 2 दोस्तों ने की सामूहिक आत्महत्या, दोनों कॉलेज के छात्र, विरार से भयावह घटना आई सामने

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai) से सटे विरार (Virar) से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक निर्माणधीन बिल्डिंग के 18वें फ्लोर से कूदकर दो दोस्तों ने आत्महत्या (Suicide) कर ली. इस सामूहिक आत्महत्या के कारण इलाकें में सनसनी मच गई है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.मिली जानकारी के अनुसार, विरार के बोलींज इलाके में एक अंडर-कंस्ट्रक्शन इमारत की 18वीं मंजिल से दो युवकों ने सोमवार देर रात छलांग लगा दी. बताया जा रहा है कि दोनों इमारत पर गए थे और कुछ देर बाद उन्होंने अचानक यह खौफनाक कदम उठा लिया.दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलते ही अर्नाला पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा.ये भी पढ़े:Virar Horror: 7 महीने के बच्चे की 21वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत, मां खिड़की बंद करते समय फिसली

नालासोपारा के रहनेवाले थे मृतक

आत्महत्या (Suicide) करने वाले युवकों की पहचान श्याम सनद घोरई (20 वर्ष) और आदित्य रामसिंग (21 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों नालासोपारा (Nalasopara) के आचोले इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे. दोनों ही कॉलेज के छात्र थे और अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं.दोनों दोस्तों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी सामने नहीं आया है. पुलिस (Police) इस मामले में कई कोणों से जांच कर रही है.अर्नाला पुलिस स्टेशन में इस संबंध में अकस्मात मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह आत्महत्या थी या किसी और वजह से हादसा हुआ.

घटना से परिवार और इलाके में शोक की लहर

इस घटना के बाद दोनों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है. युवकों की मौत की खबर सुनते ही रिश्तेदार और स्थानीय लोग सदमे में हैं. विरार और आसपास के इलाकों में इस घटना की चर्चा जोरों पर है.