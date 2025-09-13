PM Modi Visit Mizoram: मिजोरम की पहाड़ियों के बीच पहली बार दौड़ेगी ट्रेन, पीएम मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी

मिजोरम, 12 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज मिजोरम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे बेराबी-सैरांग नई रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे. यह परियोजना मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. लगभग 51 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का निर्माण 8,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है.

इस परियोजना के पूर्ण होने के साथ आइजोल पूर्वोत्तर क्षेत्र की चौथी राजधानी बन जाएगी, जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी. इससे पहले गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुके हैं. रेल संपर्क के इस विस्तार से न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी. दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जानकारी साझा की और कहा, 'मैं 13 सितंबर को आइजोल में अपने भाइयों और बहनों के बीच होने के लिए उत्सुक हूं. यह यात्रा बेहद खास है, क्योंकि बेराबी-सैरांग नई रेल लाइन के उद्घाटन के साथ यह अद्भुत शहर पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है. यह रेल लाइन बेहद चुनौतीपूर्ण भूभाग पर बनी है और इसमें कई बड़े और छोटे पुल शामिल हैं. रेल संपर्क के आने से वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. प्रमुख सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी. अन्य परियोजनाओं में खेलो इंडिया मल्टीपर्पस इंडोर हॉल का शिलान्यास और कवर्था में एक आवासीय विद्यालय और त्लांगनुआम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन शामिल है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस परियोजना को लेकर उत्साह व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "यह बहुत गौरव की बात है कि मिजोरम का सपना प्रधानमंत्री मोदी के हाथों पूरा होने जा रहा है. प्रधानमंत्री शनिवार को तीन नई ट्रेनों का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस, कोलकाता के लिए एक ट्रेन और गुवाहाटी के लिए एक ट्रेन शामिल होगी.' उन्होंने आगे बताया कि मिजोरम में माल ढुलाई की सुविधा शुरू करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है और जल्द ही गुड्स ट्रेन की व्यवस्था लागू होगी. इससे राज्य के व्यापार और उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा.