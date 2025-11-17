Pune Train Accident: पुणे में 3 युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, मांजरी रेलवे स्टेशन के पास भीषण हादसा

इंडियन रेलवे (Photo Credits: File Image)

Pune Train Accident: पुणे (Pune) में एक भयावह रेल हादसा (Train Accident) सामने आया है, जिसमें तीन युवकों की तेज रफ्तार ट्रेन से टकराकर मौत हो गई. यह हादसा मांजरी रेलवे स्टेशन के पास गोपालपट्टी क्षेत्र में रविवार रात हुआ. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.जानकारी के अनुसार, पुणे से सोलापुर की ओर जा रही तेज रफ्तार ट्रेन अचानक रेल पटरी के पास मौजूद पांच युवकों के बीच से गुजरी. इनमें से तीन युवक ट्रेन की सीधी चपेट में आ गए और दूर तक उछल कर गिर पड़े.

हादसा इतना भीषण था कि उनके शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए.मरने वाले युवकों की पहचान प्रथमेश नितीन तिंदे, तनमय महेंद्र तुपे, और तुषार शिंदे के रूप में हुई है. तीनों पुणे में ही रहने वाले बताए गए हैं. ये भी पढ़े:Mumbai: चलती लोकल ट्रेन में भीड़ होने के कारण गिरा MSF का जवान, मलाड गोरेगांव रूट पर हुए हादसे में गई युवक की जान

रात में हुआ हादसा

रविवार रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच पांच दोस्त मांजरी स्टेशन (Manjhari Station) के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचे थे. उसी समय सोलापुर की ओर जाने वाली तेज रफ्तार ट्रेन वहां पहुंची और तीन युवक उसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद बाकी दो दोस्त घबरा कर वहां से भाग निकले.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची

रेलवे पुलिस (Railway Police) और हडपसर पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. तीनों शवों को कब्जे में लेने के बाद उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए ससून हॉस्पिटल भेजा गया है.पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक रात के समय रेलवे ट्रैक के इतने करीब क्यों पहुंचे थे और वे वहां क्या कर रहे थे.मृतकों के परिवारों को घटना की जानकारी दे दी गई है. अचानक हुए इस हादसे ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बचे हुए दो युवकों से भी पूछताछ की जाएगी.