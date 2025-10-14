Sweets Price Increased: इस बार की दिवाली होगी महंगी! अब मिठाइयों के रेट में भी हुई 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

Credit-(Pixabay)

Sweets Price Increased: दिवाली (Diwali) बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और बाजारों में त्योहार की रौनक नजर आने लगी है.लेकिन इस बार मिठाई (Sweets) के शौकीनों को गहरी चोट लगी है, क्योंकि बर्फी, पेड़ा, मावा मिठाई और सोनपापड़ी जैसी लोकप्रिय मिठाइयों के दाम 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. मिठाइयों के रेट बढ़ने के कारण अब आम लोगों को इसका नुकसान होनेवाला है. जिस मिठाई के लिए पहले जितने रूपए देने होते थे.

अब उसके लिए 10 से 15 प्रतिशत ज्यादा पैसे देने होंगे. हालांकि मिठाइयों की दुकानों में बढ़ोत्तरी के बावजूद लोगों की भीड़ देखी जा रही है. ये भी पढ़े:VIDEO: मिठाई खानेवाले हो जाएं सावधान! आगरा में पकड़ा गया 2 क्विंटल मिलावटी खोवा, फूड विभाग ने किया नष्ट

कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर

व्यापारियों के अनुसार, इस साल चीनी, दूध और सूखे मेवों के दाम बढ़ जाने से मिठाई बनाना महंगा (Expensive) हो गया है.इसका सीधा असर तैयार मिठाइयों की कीमतों पर पड़ा है.खासकर काजू बर्फी, मावा मिक्स मिठाई और ड्रायफ्रूट पेड़ा जैसी प्रीमियम मिठाइयों के दाम में काफी उछाल देखा जा रहा है.

ग्राहकों की बढ़ती मांग

महंगाई (Dearness) के बावजूद मिठाई की दुकानों पर खरीदारी का जोश चरम पर है. लोग अपने घरों में त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं और बाजारों में मिठाई की खरीदारी जोरों पर है. व्यापारियों का कहना है कि इस साल भी दिवाली पर मिठाई की बिक्री में करोड़ों रुपए की बिक्री हो सकती है. मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि रेट बढ़ाना उनकी मजबूरी है.कच्चा माल महंगा हो गया है, इसलिए मिठाई के दाम बढ़ाने पड़े. लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि दिवाली का त्योहार मिठाई के बिना अधूरा है, इसलिए बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.