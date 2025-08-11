Fact Check: उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारीयों का शराब पीते हुए वीडियो है काफी पुराना, अभी का बताकर हो रहा है वायरल, जाने इसकी सच्चाई

Credit-(Instagram)

Fact Check: सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियो वायरल होते है, कई वीडियो फेक होते है तो कई ऐसे वीडियो होते है, जिन्हें वर्तमान का बताकर वायरल किया जाता है.जिसके कारण लोगों में काफी भ्रम और गलतफहमी फैल जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें देख सकते है की उत्तर प्रदेश पुलिस के दो कर्मचारी खुलेआम पुलिस वाहन पर बैठकर शराब पी रहे है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी कार के बोनट पर बैठकर ड्रिंक तैयार कर रहा है, जबकि दूसरा नशे में कहता है कि यह 'पुलिस का त्योहार' है और वे ड्यूटी के साथ शराब पीयेंगे. इस वीडियो को अभी का बताकर शेयर किया जा रहा है.

जबकि ये वीडियो काफी पुराना है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया जा रहा है. ये भी पढ़े:FACT CHECK: यूपी पुलिस के सिपाही ने पहनी सपा की लाल टोपी, योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की? जानें वायरल वीडियो का सच

पुलिस कर्मीयों ने खुलेआम पी शराब

जांच में निकला सच

पीटीआई के फैक्ट चेक डेस्क ने इस वीडियो की जांच की. InVid टूल और Google Lens की मदद से पता चला कि यह वीडियो 2017 का है, न कि हाल का. यह घटना यूपी के शामली जिले की है, जहां डायल-100 सेवा में तैनात पुलिसकर्मी होली के दिन खुलेआम सड़क पर शराब पीते नजर आए थे.

मीडिया रिपोर्ट्स से पुष्टि

जब इसकी जांच की गई तो One India Hindi के यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो मिला, जिसमें बताया गया कि घटना 2017 में हुई थी.Financial Express की 15 मार्च 2017 की रिपोर्ट में भी इस वीडियो का जिक्र है. उस समय यह वीडियो बसपा द्वारा जारी किया गया था, जिसमें डायल-100 पुलिसकर्मियों की हरकत दिखी थी.

वीडियो अभी का नहीं है

इस वीडियो मको अभी का बताकर वायरल किया जा रहा था. लेकिन जांच में पता चला की ये साल 2017 का वीडियो है. किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले इसी सच्चाई की जांच करें.