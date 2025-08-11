Fact Check: क्या हिमाचल प्रदेश की नदी में कारें खिलौने की तरह बाढ़ में बहने लगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है इस वीडियो की जाने सच्चाई

Credit-(FB)

Fact Check: पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है. इसको लेकर कई वीडियो भी सामने आएं है. लेकिन कई वीडियो सोशल मीडिया पर गलत दावे के साथ वायरल किए जा रहे है. हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ था, लोगों के घरों में मलबा और पानी भी भर गया. इस दौरान कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी. लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई ऐसे फेक वीडियो वायरल किए जा रहे है, जिसको हिमाचल प्रदेश की तबाही से जोड़ा जा रहा है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है की ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया के फेसबुक से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Fact Check: हिमाचल के पुराने VIDEO को उत्तरकाशी की बादल फटने का बताकर किया जा रहा वायरल; ऐसे पता चली सच्चाई

हिमाचल के नाम से शेयर किया जा रहा वीडियो है एआई से बनाया हुआ

एआई से बनाया हुआ है वीडियो

इस वीडियो में दिखाया गया है की नदी के ब्रिज एक ऊपर से कारें तेज रफ्तार से चल रही है और नीचे नदी उफान पर है और वाहन खिलौने की तरह नदी में बहते हुए जा रहे है. ये वीडियो एआई से बनाया हुआ है. इस वीडियो को चेक करने पर पता चला की ये वीडियो एआई से बनाया हुआ है.

फेक वीडियो से रहे सावधान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हर वीडियो सच नहीं होते. किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले एक बार वीडियो की जांच जरुर करें. गलत दावें के साथ गलत वीडियो शेयर करने से परेशानी हो सकती है.