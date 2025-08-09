Fact Check: क्या सच में रेस्टोरेंट में गर्भवती महिला के साथ हुई छेड़खानी, जाने वायरल हो रहे इस वीडियो की सच्चाई

Fact Check

Fact Check: सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियो वायरल होते है. कभी कभी ये वीडियो फेक होते और कभी कभी ये मनोरंजन के लिए भी बनाए जाते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जहांपर एक गर्भवती महिला एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है और कुछ ऑर्डर देती है,इसके बाद इस होटल में तीन युवक और युवती पहुंचती है और वह लोग काफी हंसी मजाक करते है.इसी दौरान इनमें से एक युवक पीछे बैठी गर्भवती महिला के बालों की पिन निकाल लेता है, जैसे ही महिला पीछे देखती है, ये युवक और युवतियां आपस में बात करने लगते है, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं.

इसके बाद कुछ देर बाद इनमें से एक युवक ऐसा कुछ करता है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी गुस्सा हो जाते है. ये भी पढ़े:Fact Check: युवती ने किया एक्सीडेंट का नाटक, फिर युवक ने उड़ा लिया पुलिस अधिकारी का पैसों से भरा पर्स, जाने इस वायरल वीडियो की सच्चाई

स्क्रिप्टेड है वीडियो

इसके बाद गर्भवती महिला से छेड़खानी करने के बाद फिर ये युवक ऐसा कुछ करता है कि लोगों के होश उड़ जाते है, जैसे ही गर्भवती महिला उठती है, तो ये युवक उसकी चेयर ही उठा लेता है और जैसे ही महिला नीचे बैठने की कोशिश करती है, रेस्टोरेंट का वेटर आकर उस महिला के नीचे बैठ जाता है, ताकि महिला नीचे न गिर जाएं. इसके बाद ये वेटर इन युवकों को काफी फटकार लगाता है और उन्हें बाहर जाने को कहता है. इसके बाद युवक भी शर्मिंदा हो जाते है.

मनोरंजन के लिए बनाया गया वीडियो

ये वीडियो मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इस वीडियो को लोग सच मानकर जमकर इसपर कमेंट भी कर रहे है. इस वीडियो को फेसबुक पर 3rd Eye नाम एक हैंडल से शेयर किया गया है. इसके साथ ही एक एक डिस्क्लेमर दिया गया है. जिसमें बताया गया है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है और इसे मनोरंजन और एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाया गया है.