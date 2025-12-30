Buldhana Shocker: शक ने उजाड़ दिया घर! हैवान पति ने पत्नी और 4 साल के मासूम की कुल्हाड़ी से हमला कर की हत्या, बुलढाना की घटना से सनसनी

(Photo Credits File)

Buldhana News: महाराष्ट्र के बुलढाणा (Buldhana) जिले के मेहकर (Mehkar) शहर में एक भयावह घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया. घर के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, तभी रात करीब 2 से 3 बजे पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपनी पत्नी और चार साल के बेटे की हत्या कर दी.प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पत्नी के चरित्र पर संदेह (Suspicion on Character) इस खौफनाक अपराध की वजह बना.

घरेलू शक और तनाव ने ऐसा रूप लिया कि एक निर्दोष बच्चे को भी अपनी जान गंवानी पड़ी.ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: बिरयानी में ज्यादा नमक से बौखलाया पति, विवाद में पत्नी की दीवार से सिर पटककर कर दी हत्या, मुंबई के गोवंडी में सनसनी

मृतकों की पहचान और मामला दर्ज

इस घटना में रूपाली राहुल मस्के उम्र 30 और उनके बेटे 4 साल के रियांश राहुल मस्के की मौत हो गई. आरोपी पति राहुल हरी मस्के के खिलाफ मेहकर पुलिस थाना (Mehkar Police Station) में केस दर्ज किया गया है. शिकायत मृतका के पिता भास्कर वानखेड़े ने दर्ज कराई.

एक ही मकान में रहते थे छह लोग

बताया गया कि आरोपी अपने माता-पिता और दादी समेत कुल छह लोगों के साथ एक ही घर में रहता था. रविवार रात सभी सो रहे थे, तभी आरोपी ने घर में रखी कुल्हाड़ी (Axe) से सोती हुई पत्नी और बच्चे के सिर पर वार कर दिए.हमले के दौरान हुई चीख-पुकार से आरोपी की मां ताराबाई मस्के जाग गईं. उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के पड़ोसी मौके पर पहुंच गए और स्थिति की गंभीरता सामने आई.

इलाज के दौरान पत्नी की मौत

गंभीर रूप से घायल रूपाली को पहले मेहकर हॉस्पिटल और बाद में छत्रपति संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.घटना के बाद आरोपी ने अपने बेटे रियांश को घर की अंदरूनी कमरे में बंद कर लिया था. जब शक बढ़ा और दरवाजा खुलवाया गया, तो बच्चा गंभीर हालत में मिला.रियांश को तुरंत ग्रामीण हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. चार साल के मासूम की हत्या से पूरे मेहकर शहर में शोक और आक्रोश का माहौल है.

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी हिरासत में

सूचना मिलते ही उपविभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO) और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अपर पुलिस अधीक्षक (Additional SP) ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. आरोपी को हिरासत (Custody) में ले लिया गया है और उसकी मानसिक स्थिति (Mental Condition) व पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है.