Bridge Collapse in Araria: अररिया में 3 साल पहले 4 करोड़ रूपए की लागत से परमान नदी पर बना ब्रिज धंसा, आवागमन हुआ ठप्प, VIDEO आया सामने

Bridge collapse in Araria district (Credit-@ZeeBusiness)

Bridge Collapse in Araria: बिहार (Bihar) के अररिया (Araria) जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. फारबिसगंज उपखंड के केवला शी गांव में परमान नदी पर बने पुल का एक पिलर सोमवार को अचानक धंस गया. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ.यह पुल ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) द्वारा वर्ष 2019 में करीब चार करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था. यह पुल फारबिसगंज (Forbesganj) को पाटेगना गांव और आसपास के अन्य इलाकों से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था.

अररिया में ब्रिज धंसा

तकनीकी टीम मौके पर पहुंची

जिला पदाधिकारी अनिल कुमार ने घटना की जानकारी मिलने के बाद विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि पुल के चार स्पैन में से एक में गंभीर संरचनात्मक क्षति आई है. विभाग की तकनीकी टीम को जांच के लिए मौके पर भेजा जा रहा है.

बिहार में पुल गिरने की बढ़ती घटनाएं

गौरतलब है कि पिछले एक वर्ष में बिहार के विभिन्न जिलों में एक दर्जन से अधिक पुल गिरने (Bridge Collapse) की घटनाएं हो चुकी हैं. लगातार हो रही इन घटनाओं ने सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.