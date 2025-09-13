Nashik: नाशिक में बेखौफ बदमाश! बिल्डिंग में घुसकर बुजुर्ग महिला की चेन छीनकर हुए फरार, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Khushi75758998)

नाशिक, महाराष्ट्र: पिछले दिनों एक बाइक सवार ने बुजुर्ग महिला से चेन छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उसे दौड़कर पकड़ लिया था. अब ऐसी ही चोरी की घटना एक बार फिर नाशिक (Nashik) शहर से सामने आई है.जहां पर एक बुजुर्ग महिला के गले से उनके फ्लैट के दरवाजे पर ही लूटपाट की गई और उनकी चेन छीनकर आरोपी फरार हो गए . इस लूटपाट (Looting) में महिला ने आरोपी का शर्ट पकड़ लिया था. जिसके कारण आरोपी भाग नहीं पा रहा था और इसके बाद आरोपी का दूसरा साथी दौड़कर आया और उसने महिला के हाथों पर मारा और इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए.

सोशल मीडिया (Social Media) पर इस घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Chain Snatching in Nashik: घर के सामने से युवक ने की चेन स्नैचिंग की कोशिश, बुजुर्ग महिला ने दौड़कर धर दबोचा, जमकर की आरोपी की पिटाई, नाशिक का VIDEO आया सामने

नाशिक में महिला की चेन छिनी

क्या है पूरी घटना?

ये घटना नाशिक (Nashik) के पंचवटी इलाके की बताई जा रही है. दो युवक मास्क लगाकर आते है और महिला से पानी मांगते है, जैसे ही महिला पानी लेकर आती है, इनमें से एक बदमाश अचानक महिला के गले की चेन छीन लेता है. इसके बाद ये लोग भागने लगते है, हालांकि महिला एक की शर्ट को पकड़ लेती, तभी दूसरा आरोपी आता है और महिला के हाथ पर मारकर दोनों भाग जाते है.

पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर की जांच शुरू

इस घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी है. पुलिस (Police) ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की खोजबीन जारी है.