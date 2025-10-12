Thane: लोकल ट्रेन में धक्का-मुक्की विवाद, MNS दफ्तर में महिला से जबरन मंगवाई गई माफी, थप्पड़ भी जड़ा, अपमानित करने का VIDEO वायरल

(Photo Credits NDTV)

Thane News: ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन में हुई धक्का-मुक्की का विवाद अब भाषा के संघर्ष में बदल गया है। मामला तब शुरू हुआ जब हिंदी भाषी एक महिला ने MNS कार्यकर्ता स्वरा कटे के पति अर्जुन कटे के साथ ट्रेन में धक्का-मुक्की की. इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि स्वरा कटे ने उस महिला को MNS कार्यालय में बुलाकर जबरन माफी मंगवाई.

स्वरा कटे ने महिला को जड़ा थप्पड़

माफी मांगने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ. स्वरा कटे ने उस महिला को थप्पड़ जड़ दिया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया. उन्होंने महिला को चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसी भाषा किसी महाराष्ट्रीयन के लिए इस्तेमाल न की जाए. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह भी पढ़े: Maharashtra Hindi Row: मीरा रोड में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, मराठी न बोलने पर दुकानदार को मारा थप्पड़; FIR दर्ज

MNS की गुंडागर्दी

MNS दफ्तर में थप्पड़! महिला से जबरन माफी और सार्वजनिक अपमान का वीडियो वायरल ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर धक्के का विवाद भाषा की लड़ाई बना! MNS कार्यकर्ता स्वरा कटे ने पति अर्जुन कटे को ट्रेन में धक्का-मुक्‍की करने वाली हिंदी भाषी महिला को MNS ऑफिस में बुलाकर माफी मंगवाई, और फिर… pic.twitter.com/GRbhSK0c9V — NDTV India (@ndtvindia) October 12, 2025

इस वीडियो के वायरल होने के बाद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मामला जमकर चर्चा में है. कई लोग इसे सामाजिक तनाव बढ़ाने वाला घटना बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे भाषा और सांस्कृतिक अस्मिता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा मान रहे हैं. पुलिस और प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

हालांकि, यह MNS की गुंडागर्दी का पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. घटना 10 अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है, और पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है.