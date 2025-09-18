Thane Traffic Advisory For Navratri: नवरात्रि को लेकर ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने जारी एडवाइजरी; चेक डिटेल्स
(Photo Credits ANI)

Thane Traffic Advisory For Navratri: गणपति के बाद मुम्बई, ठाणे और पूरे प्रदेश में नवरात्रि का पर्व की धूम मचने वाली है . 9 दिनों तक चलने वाला पार्व 22 सितंबर 2025 से शुरू होने वाला है. जिस तरह गणपति के दौरान शहर  में भारी भीड़ होती है. कुछ इसी तरह नवरात्रि के दौरान भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है. इसे ध्यान में रखते हुए ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कुछ इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन (रूट परिवर्तन) की एडवाइजरी जारी की है, ताकि लोग इन 9 दिनों के दौरान ट्रैफिक जाम से बच सकें.

22 सितंबर से लागू होंगे प्रतिबंध

ठाणे ट्रैफिक पुलिस की अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे और अक्टूबर 2025 तक जारी रहेंगे.  यह प्रतिबंध हर दिन शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेंगे. ठाणे पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक), पंकज शिरसाट ने नोटिफिकेशन में बताया कि भवानी चौक और टेंभीनाका के आसपास दुर्गा प्रतिमा दर्शन के लिए भारी भीड़ की संभावना है. यह भी पढ़े: Kalash Sthapana in Navratri 2025: नवरात्रि पर कलश स्थापना क्यों करते हैं? जानें कलश के प्रतीकवाद की खोज ब्रह्मांडीय गर्भ से अनुष्ठान वेदी तक!

ठाणे ट्रैफिक पुलिस की अधिसूचना

ट्रैफिक डायवर्जन

ठाणे पुलिस ने भारी भीड़ प्रबंधन और यातायात सुचारू रखने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर प्रवेश बंद किया है.

  • ठाणे स्टेशन से सिविल हॉस्पिटल (टावर नाका के रास्ते):
    प्रवेश बंद. वाहन, जिनमें बसें भी शामिल हैं, गडकरी सर्कल - डागदी स्कूल - अल्मेडा चौक के रास्ते जाएंगे.

  • गडकरी सर्कल से टावर नाका:
    परफेक्ट ड्राइविंग स्कूल पर प्रवेश बंद. वाहन डागदी स्कूल - अल्मेडा चौक का उपयोग करें.

  • चाराई से एडुलजी रोड के रास्ते भवानी चौक:
    फेयर अपार्टमेंट्स के पास प्रवेश बंद. धोबी अली क्रॉस - धोबी अली चौक - डॉ. सोनुमिया रोड - सिविल हॉस्पिटल का रास्ता अपनाएं.

  • कोर्ट नाका से आनंद आश्रम रोड के रास्ते टावर नाका:
    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेच्यू पर प्रवेश बंद। जांभली नाका के रास्ते डायवर्जन.

  • डागदी स्कूल से टेंभीनाका (वीर सावरकर रोड के रास्ते):
    दंडेकर ज्वेलर्स पर प्रवेश बंद. उत्तम मोरेश्वर रोड - धोबी अली क्रॉस - डॉ. सोनुमिया रोड - सिविल हॉस्पिटल का उपयोग करें.

  • मीनाताई ठाकरे चौक से टेंभीनाका (सिविल हॉस्पिटल कॉर्नर के रास्ते):
    प्रवेश बंद। जीपीओ - कोर्ट नाका - डॉ. आंबेडकर स्टेच्यू - जांभली नाका के रास्ते डायवर्जन.

नो पार्किंग जोन

पुलिस ने पार्किंग प्रतिबंध भी लगाए हैं ताकि यातायात में कोई रुकावट न हो. नो पार्किंग जोन में शामिल हैं:

  • डागदी स्कूल

  • सेंट जॉन द बैप्टिस्ट हाई स्कूल (ओल्ड मुंबई-आगरा रोड)

  • दंडेकर ज्वेलर्स

  • उत्तम मोरेश्वर आंग्रे मार्ग

  • अहिल्यादेवी गार्डन

  • डॉ. सोनुमिया रोड से सिविल हॉस्पिटल कॉर्नर तक

इन इलाकों में सड़क के दोनों ओर वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित होगा.

नागरिकों से खास अपील

ठाणे पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करें और सहयोग करें ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके.