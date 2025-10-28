VIDEO: बिना हेलमेट, स्कूटी की नंबर प्लेट पर लगा जंग.. ऐसी गाड़ी चलाते हुए दिखे मुंबई से सटे ठाणे के ट्रैफिक पुलिस, युवक ने वीडियो बनाकर पूछे सवाल

Thane traffic police viral video (Credit-(X,@atuljmd123)

Mumbai News: ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) की ओर से रोजाना वाहनों पर कार्रवाई की जाती है. हेलमेट नहीं पहनने पर और अगर नंबर प्लेट ठीक से दिखाई नहीं रहे है . तब की कार्रवाई की जाती है. लेकिन ठाणे (Thane) में दो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एक युवक ने रोका और नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल पूछे. बताया जा रहा है की इस युवक की गाड़ी का इन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने चालान किया था. इसके बाद ये पुलिस कर्मी एक स्कूटी पर बैठकर जाने लगते है.इसके बाद युवक दौड़कर इन्हें रोकता है और पूछता है की जिस गाड़ी पर वे जा रहे है, उसकी नंबर प्लेट दिखाई नही दे रही है, क्योंकि उसपर जंग लगा हुआ है.

इसके साथ पीछे जो ट्रैफिक पुलिस बैठा था, उसने हेलमेट नहीं पहना था. जबकि गाड़ी पर दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर@atuljmd123 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: ट्रैफिक पुलिस के साथ भीड़ गए बाप बेटे, लाइसेंस मांगने पर जमकर मारपीट, मुंबई से सटे नालासोपारा का वीडियो आया सामने

ट्रैफिक पुलिस ने तोड़ा नियम

क्या है पूरा मामला?

वीडियो (Video) में दिख रहा है कि एक युवक पुलिसकर्मियों के स्कूटर के पीछे दौड़ रहा है, जबकि उसका साथी पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है.वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि स्कूटर पर पीछे बैठा पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के है, जो आरटीओ के नियमों का उल्लंघन है.छात्र स्कूटर के पीछे लगे हैंडल को पकड़कर पुलिसकर्मियों से सवाल-जवाब करता दिखाई देता है. वीडियो में युवक कहता है की ,इस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं दिखाई दे रहा है तो पुलिसकर्मी कहता है, ये दुसरे की गाड़ी है, जमा करनी है.जब छात्र ने पुलिस से पूछा कि उनकी नंबर प्लेट धुंधली क्यों है, तो एक पुलिसकर्मी ने जवाब दिया,'यह गाड़ी हमारी नहीं है, हम इसे ज़ब्त करने के लिए यहां ला रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल

यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेज़ी से वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएं है.ठाणे पुलिस ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीडियो में दिख रहे युवक ने खुद भी बिना हेल्मेट के बाइक चलाई थी, जिसके चलते उसके खिलाफ कार्रवाई की गई.पुलिस ने यह भी बताया कि स्कूटी की धुंधली नंबर प्लेट के मामले में भी आवश्यक कार्रवाई की गई है.विभाग ने वीडियो को 'भ्रामक' बताया है.