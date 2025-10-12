Telangana Shocker: पेड़ के नीचे घायल मिली आदिवासी महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम, गैंगरेप की आशंका

हैदराबाद, 12 अक्टूबर : तेलंगाना (Telangana) के मेडक जिले में कथित तौर पर गैंगरेप (Gangrape) का शिकार हुई 33 वर्षीय आदिवासी महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. जिला पुलिस ने इसकी जानकारी दी. दिहाड़ी मजदूर महिला शुक्रवार को मजदूरी के लिए घर से निकली थी. शनिवार सुबह वह कुलचरम मंडल में एक पेड़ के नीचे मिली. वह घायल अवस्था में बेहोशी की हालत में मिली थी और उसके सिर पर गंभीर चोट साफ दिख रही थी. उसकी हालत देख स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी थी.
पीड़िता को पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में हैदराबाद के एक अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन शनिवार रात रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. वो पांच बच्चों की मां थी. पुलिस को संदेह है कि महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. यौन उत्पीड़न के बाद, हमलावरों ने उस पर एक पत्थर से वार किया. महिला के पति की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें : Bihar Boat Tragedy: मोतिहारी में सिकरहना नदी में नाव पलटी, 3 की मौत, 11 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकले
पुलिस ने पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि शुक्रवार सुबह मेडक शहर से महिला को मजदूरी के लिए काम पर रखा था. उसे काम पर ले जाने के बजाय एक सुनसान जगह पर ले जाया गया कथित तौर पर उसका बलात्कार किया गया.
बता दें, अगस्त 2024 में एक आदिवासी महिला संग बलात्कार की कोशिश के खिलाफ खूब हंगामा हुआ था. आसिफाबाद जिले के जैनूर कस्बे में एक ऑटो ड्राइवर ने रेप करने की कोशिश की थी और जब वो उसमें सफल नहीं हुआ था तो उसने महिला की डंडों से पिटाई कर दी थी. बेसुध महिला ने बाद में अपनी कहानी बताई थी. जिससे समाज में काफी रोष व्याप्त हुआ और उसने विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया था. आगजनी के साथ बसों पर पथराव भी काफी हुआ था. हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भारी तैनाती करनी पड़ी थी.