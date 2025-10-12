Bihar Boat Tragedy: मोतिहारी में सिकरहना नदी में नाव पलटी, 3 की मौत, 11 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकले

मोतिहारी, 12 अक्टूबर : बिहार (Bihar) के पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा थाना क्षेत्र में सिकरहना नदी में एक नाव पलटने (Boat Capsize) से तीन लोगों की मौत हो गई. एनडीआरएफ की टीम की मदद से तीनों शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है. जिला आपदा के उप समाहर्ता मनोज कुमार सिन्हा ने रविवार को बताया कि घटना जिले के लखौरा थाना क्षेत्र के लखौरा पुरबारी टोला की है. शनिवार को कई ग्रामीण अपने पशुओं के लिए चारा काटने के लिए सिकरहना नदी पार कर दूसरे गांव गए थे. शाम को ये सभी लोग चारा लेकर नाव पर सवार होकर नदी पारकर वापस लौट रहे थे. उसी दौरान तेज हवा चलने लगी, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में पलट गई. नाव में सवार लोग अचानक पानी में समा गए. इस हादसे के बाद 11 लोग तैरकर सुरक्षित वापस लौट आए.

उन्होंने बताया कि इस हादसे में कैलाश सहनी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि बाबूलाल सहनी (45) और मुकेश सहनी (26) के शव रविवार को एनडीआरएफ की मदद से बरामद किए गए हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. यह भी पढ़ें : Thane: लोकल ट्रेन में धक्का-मुक्की विवाद, MNS दफ्तर में महिला से जबरन मंगवाई गई माफी, थप्पड़ भी जड़ा, अपमानित करने का VIDEO वायरल

उप समाहर्ता मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि नियम के मुताबिक मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता के रूप में चार-चार लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि आज ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की राशि दे दी जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है, इस कारण लोग नदियों से दूर रहें. इससे पहले शुक्रवार को औरंगाबाद जिले के बडेम में सोन नदी में एक नाव के पलट जाने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी. इस साल हुई बारिश के कारण बिहार की सभी नदियों में जलस्तर अभी भी अधिक है.