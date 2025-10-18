Mozambique में दर्दनाक हादसा! नाव पलटने से 3 भारतीयों की मौत, पांच को बचाया गया; भारतीय उच्चायोग ने दी जानकारी

Indian nationals killed in Mozambique (Representational Image | Pixabay )

Mozambique Boat Accident Indians: मोजाम्बिक के तट पर एक दुखद नाव दुर्घटना में तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, एक घायल हो गया और पांच अन्य को बचा लिया गया. यह दुर्घटना गुरुवार को बेइरा बंदरगाह (Beira Port) के पास हुई. शनिवार को, भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर इस घटना की पुष्टि की और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) ने कहा कि वह दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ लगातार संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है.

इसके अतिरिक्त, एक Consular officers ने अस्पताल में भर्ती एक घायल भारतीय नागरिक से उसकी स्थिति के बारे में पूछताछ की है.

ये भी पढें: पाकिस्तानी Air Strike में मारे गए 3 अफगान क्रिकेटर, खबर सुनकर दुखी हुए Yuvraj Singh; व्यक्त किया शोक

5 अन्य भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया

A Consular Officer from Mission is in Beira and visited Indian national who survived the unfortunate boat mishap and is receiving medical attention in the hospital in Beira. 5 other Indian nationals have been rescued. pic.twitter.com/I82rJmWZCr — India in Mozambique (@IndiainMoz) October 18, 2025

भारतीय उच्चायोग ने क्या बताया?

भारतीय उच्चायोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पांच अन्य भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है और सुरक्षित निकाल लिया गया है. एक घायल व्यक्ति का इलाज बेइरा ( Beira Port Tragedy News) के एक अस्पताल में चल रहा है. इस दुर्घटना से न केवल भारत बल्कि पूरे Indian Community को गहरा दुःख पहुंचा है.

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

रिपोर्टों के अनुसार, नाव पर कुल 14 भारतीय सवार थे, जो एक टैंकर के चालक दल (Tanker Crew) के सदस्य थे. चालक दल के स्थानांतरण के दौरान, नाव अचानक पलट गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया. दुर्घटना का सही कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, और स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है.

भारत और मोजाम्बिक संबंध

भारत और मोजाम्बिक के बीच लंबे समय से घनिष्ठ राजनयिक और आर्थिक संबंध (India and Mozambique Relations) रहे हैं. लगभग 3,000 भारतीय नागरिक वहां रहते हैं और विभिन्न भारतीय कंपनियों या स्थानीय उद्योगों में कार्यरत हैं. इसके अतिरिक्त, लगभग 20,000 मोजाम्बिक नागरिक भारतीय मूल के हैं, जिनमें से अधिकांश गुजरात, गोवा और दमन और दीव के निवासी हैं.