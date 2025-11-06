छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अंतिम संस्कार के बाद घर लौटा 'मरा हुआ' बेटा, लोग हैरान, जानें क्या है मामला

(Photo Credits NDTV)

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. चंदरपुर गांव के रहने वाले युवक पुरुषोत्तम को मृत समझकर परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन तीन दिन बाद वही युवक जिंदा घर लौट आया. कुएं में मिले अज्ञात शव को कपड़ों और हुलिए के आधार पर पुरुषोत्तम का समझकर परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में दफनाया था.

4 नवंबर को हुआ था लापता

पुरुषोत्तम कुछ दिनों से लापता था और अंबिकापुर में रिश्तेदार के यहां रुका हुआ था. शव मिलने पर परिवार ने गलत पहचान कर ली, जिसके बाद गांव में मातम छा गया. लेकिन 4 नवंबर को जब पुरुषोत्तम अचानक घर पहुंचा तो परिवार और गांववाले दंग रह गए। मातम का माहौल खुशी में बदल गया और लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं.

पुलिस भी हैरान

पुलिस अब हैरान है कि दफनाया गया शव आखिर किसका था. एसपी संतोष महतो ने बताया कि शव की दोबारा पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है. यदि जरूरी हुआ तो कब्र से शव निकालकर पोस्टमॉर्टम और डीएनए जांच कराई जाएगी. यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.