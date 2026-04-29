Sultanganj Shootout Case: बिहार पुलिस के साथ एनकाउंटर में मुख्य आरोपी रामधनी यादव ढेर, तीन पुलिसकर्मी भी घायल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

पटना/भागलपुर, 29 अप्रैल: बिहार (Bihar) के भागलपुर जिले (Bhagalpur District) के चर्चित सुल्तानगंज शूटआउट मामले (Sultanganj Shootout Case) ने बुधवार तड़के एक नाटकीय मोड़ ले लिया. पुलिस मुठभेड़ (Police Encounter) में मामले का मुख्य आरोपी रामधनी यादव (Ramdhani Yadav) मारा गया है. यह घटना उस समय हुई जब पुलिस उसे हथियार बरामदगी के लिए एक गुप्त स्थान पर ले गई थी. इस एनकाउंटर (Encounter) ने क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था (Security Arrangements) कड़ी कर दी है. यह भी पढ़ें: Bhagalpur Shocker: शादी के महज 15 दिन बाद फंदे से झूलती मिली नवविवाहिता, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

हथियार बरामदगी के दौरान मुठभेड़

पुलिस के अनुसार, रामधनी यादव ने अपने दो साथियों के साथ कार्यपालक अधिकारी (EO) कृष्ण भूषण की हत्या और नगर परिषद अध्यक्ष राज कुमार उर्फ गुड्डू को गंभीर रूप से घायल करने के बाद आत्मसमर्पण किया था. बुधवार सुबह जब पुलिस उसे वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद करने ले गई, तो उसके अज्ञात साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसी बीच आरोपी ने भी भागने की कोशिश की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं, जिसमें रामधनी यादव को गंभीर चोटें आईं और वह वहीं गिर पड़ा.

अस्पताल में घोषित किया गया मृत

आरोपी को तत्काल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

क्या था सुल्तानगंज शूटआउट मामला?

यह खूनी संघर्ष मंगलवार शाम करीब 4 बजे शुरू हुआ था. तीन हथियारबंद हमलावर सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुस गए और कार्यपालक अधिकारी कृष्ण भूषण के चेंबर में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हमले में नगर परिषद अध्यक्ष राज कुमार उर्फ गुड्डू भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अभी भी गंभीर स्थिति में चल रहा है. यह भी पढ़ें: Jharkhand Shocker: गिरिडीह में खूनी वारदात, मीटिंग के बहाने बुलाकर युवक की बेरहमी से हत्या; मरते वक्त वीडियो में लिए हमलावरों के नाम

पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस ने पूरी तरह आत्मरक्षा में कार्रवाई की है. उन्होंने बताया कि अपराधियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद जवाबी फायरिंग अनिवार्य हो गई थी. फिलहाल भागलपुर के विभिन्न हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस इस आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में सघन छापेमारी कर रही है.