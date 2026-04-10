Bettiah Shocker: बिहार के बेतिया में बकरी के भात खाने पर दो भाईयों के बीच खूनी संघर्ष; एक की मौत, 6 घायल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

Bettiah Shocker: बिहार के बेतिया जिले में एक बेहद मामूली और हैरान कर देने वाले विवाद ने खूनी रूप ले लिया. लौरिया थाना क्षेत्र के धोबनी पंचायत में महज एक बकरी द्वारा 'भात' (पका हुआ चावल) खा लेने की बात पर दो सगे भाई आपस में भिड़ गए. यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और परिवार के छह अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

मामूली कहासुनी से शुरू हुआ खूनी खेल

जानकारी के अनुसार, यह घटना धोबनी पंचायत के व्यासपुर बकुलहिया गांव की है. सोमवार शाम को मृतक मोतीलाल साह और उनके सगे भाई मुन्ना साह के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब एक की बकरी ने दूसरे के घर में रखा भोजन (भात) खा लिया. शुरुआत में सिर्फ जुबानी जंग हुई, लेकिन देखते ही देखते दोनों परिवारों के सदस्य आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई. यह भी पढ़े: Pune Shocker: वाटर स्लाइड पर फिसली महिला, रीढ़ की हड्डी टूटने से हुई लकवाग्रस्त; एग्री-टूरिज्म सेंटर पर FIR दर्ज

इलाज के दौरान तोड़ा दम

इस हिंसक झड़प में मोतीलाल साह को गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें इलाज के लिए बेतिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार रात उनकी स्थिति अचानक बिगड़ गई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस घटना में परिवार के अन्य सदस्य—भोला साह, अर्जुन साह, दरोगा साह, झगरू साह, शांति देवी और दुलारी देवी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

प्राथमिकी दर्ज: मृतक के पुत्र के बयान पर लौरिया थाने में मामला दर्ज किया गया है.

हिरासत: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मुन्ना साह और उनके तीन पुत्रों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

गांव में मातम और सन्नाटा

एक छोटे से विवाद में सगे भाई की हत्या के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन गांव में एहतियातन पुलिस बल की नजर बनी हुई है. यह घटना इस बात का दुखद उदाहरण है कि कैसे मामूली गुस्सा और असहनशीलता एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ सकती है.