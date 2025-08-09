Rudrastra Goods Train: भारतीय रेलवे की बड़ी सफलता! 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी 'रुद्रस्त्र' का किया सफल ट्रायल, जाने क्या है इसकी खासियत; VIDEO

Credit-(X)

Rudrastra Goods Train: भारतीय रेलवे ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. अब तक की सबसे बड़ी मालगाड़ी 'रुद्रास्त्र' का ट्रायल रन किया गया. इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया.यह ट्रेन 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 354 वैगन हैं, जिन्हें सात इंजन शक्ति प्रदान करते हैं. ट्रेन ने उत्तर प्रदेश के गंजख्वाजा से झारखंड के गढ़वा रोड तक 200 किलोमीटर की यात्रा लगभग पांच घंटे में पूरी की.यह ट्रेन ग्रैंड कॉर्ड रेल सेक्शन पर चलाई गई. इसमें छह सामान्य मालगाड़ी रेक को जोड़कर एक ही यूनिट बना दिया गया है. इस तरीके से समय, संसाधन और संचालन लागत में बड़ी बचत होती है.

कुछ हिस्सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चला, जबकि बाकी सफर सामान्य ट्रैक पर हुआ. ये भी पढ़े:VIDEO: बुलेट ट्रेन भी पीछे! भारत में 1000 KM घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, रेल मंत्री ने किया हाइपरलूप का निरीक्षण

रेल मंत्री ने साझा किया वीडियो

'Rudrastra' - Bharat's longest freight train (4.5 km long) pic.twitter.com/Ufk2MFnpfl — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 8, 2025

क्या है खासियत?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, अगर इन छह रेक को अलग-अलग चलाया जाता तो हर बार अलग क्रू, समय-सारणी और रूटिंग की जरूरत होती. एक साथ चलाने से समय, मानव संसाधन और लागत में बचत होती है. यह तरीका माल ढुलाई को तेज और किफायती बनाता है, जो देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बड़ा कदम है.केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘रुद्रास्त्र’ का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा. 'रुद्रास्त्र भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किमी लंबी.

तकनीकी चुनौतियां और सफलता

‘रुद्रास्त्र’ को चलाने के लिए खास तकनीकी समन्वय और नियंत्रण की जरूरत थी, जिसे पूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू डिवीजन ने सफलतापूर्वक संभाला. यह डिवीजन मालगाड़ी वैगनों की मरम्मत और तकनीकी निरीक्षण के लिए जाना जाता है.

दुनिया से तुलना

हालांकि ‘रुद्रास्त्र’ भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, लेकिन विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की BHP कंपनी के नाम है, जिसकी ट्रेन 7.3 किलोमीटर लंबी और 682 वैगन की थी.फिर भी, भारतीय रेलवे की यह उपलब्धि देश को वर्ल्ड-क्लास फ्रेट ऑपरेशंस की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.