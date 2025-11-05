VIDEO: बी.टेक के छात्र ने कॉलेज के तीसरे फ्लोर से कूदकर की आत्महत्या, युवक की हुई मौत, आंध्र प्रदेश के चित्तूर का CCTV आया सामने

Student commits suicide in Chittoor district (Credit-@Chittoorcentral)

Chittoor News: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के चित्तूर जिले (Chittoor District) स्थित श्रीनिवासा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ के बी.टेक के सेकंड ईयर के छात्र ने कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या (Suicide) कर ली.इस घटना से कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई.छात्र के गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं.कॉलेज प्रशासन ने तुरंत उसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से उसे तमिलनाडु के वेल्लोर हॉस्पिटल रेफर किया गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.घटना की खबर मिलते ही मृतक छात्र के परिजन कॉलेज पहुंचे और मैनेजमेंट से जवाब मांगा कि आखिर उनके बेटे की मौत कैसे हुई.

इस दौरान कॉलेज कैंपस में तनावपूर्ण माहौल बन गया और परिजनों ने गुस्से में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Chittoorcentral नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Tamil Nadu Shocker: कार में इंजेक्शन लेकर डॉक्टर ने की आत्महत्या, 3 दिन तक गाड़ी में पड़ा रहा शव, तमिलनाडु के कोडईकनाल की घटना से सदमे में परिवार

छात्र ने की आत्महत्या ( विचलित करनेवाला वीडियो )

पुलिस और परिजनों के बीच झड़प

परिजनों और पुलिस (Police) के बीच कहासुनी के दौरान हालात बिगड़ गए.आरोप है कि चित्तूर तालुक की सर्कल इंस्पेक्टर निथ्या बाबू ने परिजनों को जबरन हटाने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान मृतक के परिवार की एक महिला गिर पड़ी, जिसके बाद पुलिस पर दुर्व्यवहार के आरोप लगे.शोकाकुल परिवार ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन और पुलिस दोनों ने लापरवाही बरती है.उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो.

मामले की जांच जारी

पुलिस ने इस घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. वहीं, कॉलेज (College) के छात्रों में शोक और आक्रोश दोनों है. कई छात्रों ने मांग की है कि शैक्षणिक संस्थानों में काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए.

