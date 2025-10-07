Diwali ST Bus Offer: दिवाली के लिए एसटी बस का ऑफर, अब 4 और 7 दिन की पास बनाकर कही भी करें सफर, किराया भी है काफी कम, जानें डिटेल्स

(Photo Credits WC)

Diwali ST Bus Offer: दिवाली (Diwali) में कई लोग अपने गांव या शहर जाते है तो काफी लोग बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से घूमने का प्लान बनाते है. अब एसटी (ST) ने यात्रियों को बढ़िया ऑफर दिया है.प्राइवेट बसों से यात्रा महंगी होने के कारण एसटी महामंडल (ST Mahamandal) ने यात्रियों के लिए खास दिवाली ऑफर पेश किया है.एसटी महामंडल ने दिवाली की छुट्टियों में यात्रियों को मनमर्जी की यात्रा का मौका देने के लिए भाड़े में कटौती की है.

'साम टीवी ' की रिपोर्ट के मुताबिक़ अब न्यूनतम 225 रुपए से लेकर अधिकतम 1,254 रुपए तक का भाड़ा कम किया गया है.इस योजना के तहत यात्रियों को अमर्यादित यात्रा का लाभ मिलेगा.

पास की अवधि और प्रकार

4 दिन का पास – वयस्क और बच्चों के लिए

7 दिन का पास – वयस्क और बच्चों के लिए

ये पास एसटी रातरानी, शिवशाही, ई-शिवाई और शिवनेरी बसों में मान्य होंगे.

नया किराया और पुराना किराया

इस योजना के तहत आप जहां चाहें यात्रा कर सकते हैं

साधी बस 4 दिन (वयस्क) - पुराना किराया (1,814), नया किराया (1,364).

4 दिन (बच्चे) - पुराना किराया (910), नया किराया (685).

7 दिन (वयस्क) - पुराना किराया (3,171), नया किराया (2,382).

7 दिन (बच्चे) - पुराना किराया (1,588),नया किराया (1,194).

शिवशाही बस

4 दिन (वयस्क) - पुराना किराया (2,533), नया किराया (1,818).

4 दिन (बच्चे) - पुराना किराया (1,261), नया किराया (911).

7 दिन (वयस्क) - पुराना किराया (4,429), नया किराया (3,175).

7 दिन (बच्चे) - पुराना किराया (2,217), नया किराया (1,590).

ई-शिवाई बस

4 दिन (वयस्क) - पुराना किराया (2,861), नया किराया (2,072).

4 दिन (बच्चे) - पुराना किराया (1,438), नया किराया (1,038).

7 दिन (वयस्क) - पुराना किराया (5,003), नया किराया (3,619).

4 दिन (बच्चे) - पुराना किराया (2,504), नया किराया (1,812).