ST Mahamandal: लोगों के लिए बड़ी राहत, एसटी कर्मचारियों का आंदोलन टला, सरकार देगी दिवाली से पहले बोनस

(Photo Credits WC)

ST Mahamandal: अपनी मांगों को लेकर एसटी महामंडल (ST Mahamandal) के कर्मचारी 13 अक्टूबर से हड़ताल पर जानेवाले थे. लेकिन अब सरकार कर्मचारियों को बोनस (Bonus) देने की घोषणा की है. जिसके कारण आंदोलन अब नहीं होगा. इसके साथ ही सरकार ने इनकी और मांगों को भी माना है.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कर्मचारियों को 6 हजार रुपये का दिवाली बोनस देने की घोषणा की है.साथ ही सरकार ने 48 किस्तों में 65 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है.दरअसल, अपनी कई मांगों को लेकर एसटी कर्मचारी आंदोलन और हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे थे.दिवाली के समय यदि यह हड़ताल होती तो यात्रियों को भारी परेशानी होती.

इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सह्याद्री अतिथि गृह में एसटी कर्मचारियों के साथ बैठक बुलाई. इस बैठक में ही यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.ये भी पढ़े:Diwali ST Bus Service: MSRTC का दिवाली तोहफा, 15 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच पुणे से ST की 598 अतिरिक्त बसें चलेंगी; जानें रूट्स, टिकट बुकिंग समेत अन्य डिटेल्स

48 किस्तों में मिलेगा भुगतान

बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार कर्मचारियों को हर महीने 65 करोड़ रुपये की राशि 48 हफ्तों में भुगतान करेगी.इसके अलावा सभी कर्मचारियों को दिवाली पर 6 हजार रुपये का बोनस (Bonus) दिया जाएगा.

कर्मचारियों को दिवाली से पहले राहत

सरकार के इस फैसले से एसटी कर्मचारियों (ST Employees) में खुशी का माहौल है. आंदोलन की संभावना भी अब खत्म हो गई है. कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार का आभार जताया है.