Mumbai Heavy Rain: मुंबई में देर रात से हो रही जोरदार बारिश ने मचाया कहर, कई इलाकों में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर हुआ जलभराव; VIDEO
Mumbai Heavy Rain: मुंबई (Mumbai) में शनिवार रात से लगातार भारी बारिश होती रही. हालांकि, रविवार सुबह तक बारिश की तीव्रता कुछ कम हुई.भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण मुंबई में पिछले 24 घंटों में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है.भारी बारिश का असर यातायात पर भी दिखा. सेंट्रल रेलवे (Central Railway) और वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) की लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं. हालांकि, बेस्ट (BEST) की बस सेवाओं में किसी तरह का रूट डायवर्जन नहीं किया गया है और बसें सामान्य रूप से चल रही हैं. शहर के कई इलाकों में हो रही बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है.

इसका एक वीडियो (Video) भी सामने आया है. जिसे सोशल मीडिया X पर @dna नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मुंबई में जोरदार बारिश 

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

आईएमडी (IMD) ने शनिवार को ही मुंबई के लिए रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया था.विभाग ने रविवार को शहर और उपनगरों में 'भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है.साथ ही कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है.

लगातार बारिश से जन जीवन प्रभावित

आधी रात के बाद मुंबई (Mumbai) में तेज बारिश ने रफ्तार पकड़ी. हालांकि, सुबह होते-होते इसकी तीव्रता कम हो गई और शहर के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.बीच-बीच में कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ती रहीं. नवी मुंबई में भी कल रात से जोरदार बारिश हो रही है.

 