Mumbai Rain Update: भारी बारिश से पानी-पानी हुई मुंबई, विमान समेत रेल और अन्य यातायात पर असर

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Rain Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शनिवार से लगातार हो रही भारी बारिश का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा. IMD के रेड अलर्ट के बीच मुंबई में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिसके कारण कई जगह सड़कें डूब गईं और रेल व अन्य यातायात सेवाएं बुरी तरह बाधित हो गई हैं. मुंबई में जारी भारी का असर हवाई सेवा पर भी देखने को मिला हैं.

बारिश का असर नीचले इलाकों में सबसे ज्यादा

बारिश का सबसे अधिक असर निचले इलाकों जैसे किंग्स सर्कल, दादर, परेल, कुर्ला, वर्ली, अंधेरी, चेंबूर और माटुंगा में देखा गया. इन इलाकों में पानी घुटने तक भर गया है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने जल निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन चालू कर दिए हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है. यह भी पढ़े: VIDEO: महाराष्ट्र के Ahmednagar (Ahilyanagar) में अचानक आई बाढ़, पानी की तेज बहाव में फंसे लोग; हेलीकॉप्टर की मदद से Rescue Operation जारी

रेल सेवा पर असर

मुंबई की जीवनरेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं. मध्य रेलवे की मुख्य लाइन (CSMT-ठाणे) पर कुर्ला, सायन और दादर स्टेशनों के पास पटरी पर जलभराव के कारण ट्रेनें 10-15 मिनट से अधिक देरी से चल रही हैं. हार्बर लाइन पर कुर्ला से CSMT के बीच सेवाएं पूरी तरह से स्थगित कर दी गई हैं. पश्चिम रेलवे पर बांद्रा और माटुंगा रोड के बीच पानी भर जाने के कारण उपनगरीय ट्रेनें 15-20 मिनट लेट चल रही हैं.

मेल एक्सप्रेस पर भी असर



कई लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशनों पर फंसे रहना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने ट्रैक से पानी हटाने का कार्य तेज कर दिया है, लेकिन बारिश लगातार होने के कारण सामान्य सेवाओं में लौटने में समय लग सकता है। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भीड़भाड़ और असुविधा की शिकायत की है.

सड़क और अन्य यातायात बाधित



सड़कों पर जलजमाव के कारण भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। अंधेरी सबवे, ट्रॉम्बे/मानखुर्द टनल और स्वामी विवेकानंद रोड जैसे प्रमुख मार्ग बंद हैं, जहाँ 2-3 फुट तक पानी जमा हो गया है. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्ग डायवर्ट कर दिए हैं, और एयरपोर्ट जाने वाली सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है. BEST बसों के कई रूट भी बदले गए हैं।

विमान सेवाओं पर भी प्रभाव



छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे पर पानी भर जाने के कारण कई उड़ानें रद्द या डायवर्ट कर दी गई हैं.इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने यात्रियों से अतिरिक्त समय लेकर आने की सलाह दी है.

प्रशासन की तैयारी और सलाह



मुंबई समेत महाराष्ट्र में जारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. वहीं IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिनों तक बारिश जारी रह सकती है, जिसमें 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है.

अधिकारियों की अपील

मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा न करें, समुद्र किनारे न जाएं और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें.उच्च ज्वार के कारण निचले इलाकों में और बाढ़ की संभावना बनी हुई है.