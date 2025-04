Ramban Landslide: जम्मू-कश्मीर के रामबन में भूस्खलन के बाद कई इमारतें और वाहन क्षतिग्रस्त; सीएम उमर अब्दुल्ला ने राहत और बचाव कार्य के दिए निर्देश; VIDEO

Jammu & Kashmir Landslide: जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में रविवार सुबह भारी बारिश के बाद सेरी बागना इलाके में बादल फटने की दुखद घटना सामने आई. इसमें जनहानि की भी खबरें आ रही हैं. इस आपदा के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय पुलिस और राहत दलों ने तेजी से मोर्चा संभाला और करीब 100 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, "रामबन में हुए दुखद भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से बेहद दुखी हूं, जिससे जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां भी जरूरत हो, वहां तत्काल बचाव और राहत कार्य पहुंचे.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Several buildings and vehicles are damaged due to a landslide following heavy rains and hailstorm in Ramban district pic.twitter.com/grEdV7NtB3

