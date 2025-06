Pakistan: हाफिज सईद की तारीफ, लश्कर कमांडरों संग मंच साझा; पाकिस्तान के स्पीकर Malik Muhammad Ahmad Khan का वीडियो वायरल

Pakistan: पाकिस्तान की दोहरी नीति एक बार फिर बेनकाब हो गई है. दरअसल, पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा के स्पीकर मलिक मुहम्मद अहमद खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे खुलेआम आतंकी हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के नेताओं की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, वे मंच पर उन लोगों के साथ बैठे दिखे जो भारत में हुए आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड माने जाते हैं. वायरल क्लिप 29 मई को कसूर, पंजाब में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम का है.

जहां पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग (PMML) द्वारा 'यौम-ए-तक़बीर' के मौके पर आयोजित किया गया था. यह वही संगठन है जिसे लश्कर-ए-तैयबा का नया राजनीतिक मोर्चा माना जा रहा है.

#BREAKING: Pakistan’s Punjab Assembly speaker Malik Muhammad in a new video shares stage with Lashkar e Tayyiba terrorist commander Saifullah Kasuri and son of Hafiz Saeed, Talha. Glorifies ties with Hafiz Saeed and his group. The @UN is watching silently.pic.twitter.com/a53kHGlqjO

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 3, 2025