Railway Recruitment 2025: युवाओं के लिए खुशखबरी! 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए रेलवे ने निकाली 2418 पोस्ट्स, जाने डिटेल्स

Railway Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है.सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है.इस भर्ती के तहत कुल 2418 पद भरे जाएंगे.यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है, जो रेलवे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करना चाहते हैं और तकनीकी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं. इस भर्ती के अंतर्गत इसके आवेदन की तारिक 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2025 है. इस आवेदन को उम्मीदवार केवा ऑनलाइन तरीके से ही सबमिट कर सकते है.

क्या है इसके लिए योग्यता ?

उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और कम से कम 50% अंक प्राप्त होने आवश्यक हैं. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NCVT/SCVT) होना अनिवार्य है. आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष रखी गई है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

नौकरी की खास बातें

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिस के रूप में नियुक्त किया जाएगा. अप्रेंटिसशिप के दौरान उन्हें रेलवे के विभिन्न विभागों में तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह प्रशिक्षण न केवल उनके व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में उन्हें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बेहतर अवसर दिलाने में मदद करेगा.रेलवे में काम करने से मिलने वाला अनुभव उम्मीदवार के करियर को मजबूत बनाता है और लंबे समय के लिए स्थिर रोजगार की संभावनाएं बढ़ाता है.

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.rrccr.com पर जाएं।

“Online Applications” लिंक पर क्लिक करें।

पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करें और लॉग इन करें।

अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।

आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव