Fact Check: पुणे से नाशिक तक का सफर सिर्फ 20 मिनट में? जानिए इस वायरल खबर का पूरा सच

यह दावा पूरी तरह से गुमराह करने वाला है.

Pune to Nashik in 20 Minutes? क्या आपने भी सोशल मीडिया या किसी न्यूज़ रिपोर्ट में यह पढ़ा है कि अब पुणे से नाशिक का सफ़र सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा? अगर हां, तो आपको इस खबर की सच्चाई जाननी चाहिए. आजकल यह दावा तेज़ी से फैल रहा है कि एक नए एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से 200-220 किलोमीटर की यह दूरी मिनटों में तय हो जाएगी.

आइए जानते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है.

दावा क्या है?

खबरें चल रही हैं कि नेशनल हाईवे 60 (NH60) पर एक नया 28 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है. यह कॉरिडोर पुणे के नाशिक फाटा से लेकर राजगुरुनगर (खेड़) तक होगा. दावों के मुताबिक, इस कॉरिडोर के बनने से पुणे-नाशिक का पूरा सफ़र 20 मिनट का रह जाएगा.

फिलहाल, सिर्फ इसी 28 किलोमीटर के हिस्से को पार करने में चाकन और आसपास के औद्योगिक इलाकों के भारी ट्रैफिक की वजह से पीक आवर्स में लगभग दो घंटे लग जाते हैं.

पुणे से नाशिक 20 मिनट में पहुंचने का वायरल दावा गुमराह करने वाला है.

सच्चाई क्या है? (Fact Check)

यह दावा पूरी तरह से गुमराह करने वाला है. असल में, 20 मिनट में सफ़र पूरा होने की बात सिर्फ उस 28 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए कही गई है, न कि पूरे पुणे-नाशिक रूट के लिए.

पूरी दूरी: पुणे और नाशिक के बीच की दूरी लगभग 200-220 किलोमीटर है, जिसे सामान्य हालात में तय करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं.

पुणे और नाशिक के बीच की दूरी लगभग 200-220 किलोमीटर है, जिसे सामान्य हालात में तय करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं. असंभव रफ्तार: इस 200-220 किलोमीटर की दूरी को 20 मिनट में तय करने के लिए गाड़ी को लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलाना होगा, जो किसी भी सड़क पर चलने वाली गाड़ी के लिए नामुमकिन है.

इस 200-220 किलोमीटर की दूरी को 20 मिनट में तय करने के लिए गाड़ी को लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलाना होगा, जो किसी भी सड़क पर चलने वाली गाड़ी के लिए नामुमकिन है. असली फायदा: इस नए एलिवेटेड कॉरिडोर का असली फायदा यह है कि नाशिक फाटा से खेड़ तक का जो 28 किलोमीटर का सफ़र अभी 2 घंटे में होता है, वह ट्रैफिक से बचकर सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा. अगर कोई गाड़ी 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ़्तार से भी चले, तो यह दूरी आसानी से 20 मिनट में तय की जा सकती है.

यह नया एलिवेटेड कॉरिडोर एक बहुत अच्छा कदम है. इससे पुणे-नाशिक हाईवे के एक बहुत व्यस्त हिस्से पर जाम से राहत मिलेगी और लोगों का समय बचेगा. लेकिन पुणे से नाशिक 20 मिनट में पहुंचने का दावा पूरी तरह से गलत और बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है. इस कॉरिडोर के बनने के बाद भी पुणे-नाशिक की पूरी यात्रा में कम से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे ही. इसलिए, ऐसी वायरल खबरों पर विश्वास करने से पहले तथ्यों की जांच ज़रूर कर लें.