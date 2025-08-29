Post Office Schemes: बच्चों की पढ़ाई का खर्च अब आसान, पोस्ट ऑफिस स्कीम से पाएं 15 लाख रुपये, समझिए गणित

Post Office Scheme

Post Office PPF Scheme : शादी के बाद ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी चिंता बच्चों की पढ़ाई का खर्च होती है. आज के समय में शिक्षा की लागत लगातार बढ़ रही है. स्कूल की फीस, कपड़े, किताबें-कॉपीज़, परिवहन और स्कूल प्रोग्राम, इन सब पर हर महीने काफी पैसा खर्च होता है. ऐसे में अगर आप कुछ बचत योजना शुरू करें, तो यह खर्च भारी नहीं पड़ेगा.

इस समस्या का समाधान पोस्ट ऑफिस (Post Office) की एक खास स्कीम हो सकती है. इसमें, निर्धारित अवधि तक थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके, मैच्योरिटी (Maturity) पर बड़ा रकम प्राप्त किया जा सकता है, जो बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े खर्चों के लिए पर्याप्त हो.

छोटी बचत से बड़ा फंड

पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) स्कीम लंबे समय के निवेश के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है. यह स्कीम सुरक्षित होने के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी देती है. इसमें हर साल न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है. स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 15 साल है. यानी अगर आप नियमित रूप से 15 साल तक निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी होने पर आपको बड़ी रकम मिल सकता है, जो बच्चों की उच्च शिक्षा जैसे खर्चों में काम आ सकता है.

वर्तमान में इस स्कीम पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल रहा है, जो टैक्स-फ्री भी है. यही कारण है, कि यह योजना विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है.

नियमित बचत से सुरक्षित शिक्षा

अगर आप सिर्फ 70 रुपये रोज़ाना बचाते हैं, तो महीने में 2,100 रुपये जमा होंगे. इसी हिसाब से सालाना निवेश 25,200 रुपये होगा. अगर यह निवेश लगातार 15 साल तक किया जाए, तो कुल जमा राशि लगभग 3.75 लाख रुपये होगी. अब इसमें 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़ने पर, मैच्योरिटी पर लगभग 6.78 लाख रुपये मिल सकते हैं. यह राशि तब बेहद उपयोगी साबित होती है, जब बच्चे 10वीं या 12वीं के बाद किसी बड़े कोर्स या कॉलेज में दाखिला लेना चाहें और उन्हें एकमुश्त रकम (Lum Sum Amount) की आवश्यकता होगी.

बिना जोखिम के निवेश

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें निवेश करना पूरी तरह सुरक्षित है. बैंक की तरह यह बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती है. साथ ही, ब्याज और मैच्योरिटी राशि दोनों ही पूरी तरह से इनकम टैक्स से मुक्त हैं, यानी करदाता को टैक्स लाभ भी मिलता है. इसका मतलब है, कि नियमित छोटी बचत से न केवल बड़ा फंड तैयार होता है, बल्कि टैक्स लाभ भी प्राप्त होते हैं.

स्कीम के फायदे

पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के कई फायदे हैं. सबसे पहले, यह समय पर बच्चों की पढ़ाई के खर्चों के लिए फंड तैयार करने में मदद करती है. इसके अलावा, ब्याज दर निश्चित होने के कारण निवेश पर मिलने वाले रिटर्न का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है. यह निवेश पूरी तरह सुरक्षित है, और सरकार की गारंटी के साथ आता है साथ ही, इस स्कीम में निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है, जिससे बचत और लाभ दोनों बढ़ते हैं. छोटी बजट के निवेश से भी लंबी अवधि की मजबूत योजना बनाई जा सकती है.

इस तरह, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम नियमित छोटी बचत के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा फंड तैयार करने और टैक्स बचत दोनों में सहायक साबित होती है.