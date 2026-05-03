Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में कल आएंगे चुनाव परिणाम के नतीजे, सुरक्षा को लेकर मतगणना केंद्रों पर भारी संख्या में जवान किए गए तैनात

Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के नतीजे कल, सोमवार 4 मई को घोषित किए जाएंगे. मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग और राज्य पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. राज्य भर के 62 मतगणना केंद्रों पर लगभग 18,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके अलावा, ईवीएम (EVM) की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 40 से अधिक कंपनियां तैनात हैं.

मतगणना का समय और प्रक्रिया.

मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक के अनुसार, मतों की गिनती कल सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) के साथ शुरू होगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 10,545 अधिकारियों और 4,624 माइक्रो-ऑब्जर्वर को ड्यूटी पर लगाया गया है. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. यह भी पढ़े: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का कल ‘महामुकाबला’, DD न्यूज सहित प्रमुख चैनलों के साथ results.eci.gov.in पर जानें रुझानों से जुड़े पल-पल के अपडेट

चेन्नई में विशेष इंतजाम.

राजधानी चेन्नई में तीन प्रमुख मतगणना केंद्र बनाए गए हैं:

क्वीन मैरी कॉलेज.

अन्ना यूनिवर्सिटी (गिंडी).

लोयोला कॉलेज. इन केंद्रों पर लगभग 3,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चेन्नई महानगर क्षेत्र में 20,000 से अधिक अतिरिक्त बल मुस्तैद रहेंगे.

पहली बार क्यूआर कोड आधारित प्रवेश.

सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए इस बार पहली बार क्यूआर (QR) कोड आधारित फोटो पहचान पत्र पेश किए गए हैं. मतगणना केंद्रों के भीतर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. केंद्रों पर त्रि-स्तरीय (Three-tier) सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि बिना सत्यापन के कोई भी प्रवेश न कर सके.

प्रमुख मुकाबला और राजनीतिक समीकरण.

इस बार तमिलनाडु में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. मुख्य दावेदारों में शामिल हैं:

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाला DMK गठबंधन.

AIADMK-BJP (NDA) गठबंधन.

सीमां की नाम तमिलर कात्छी (NTK).

अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK).

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की पार्टी की एंट्री ने चुनावी समीकरणों को जटिल बना दिया है, जिससे जीत-हार का अंतर कम हो सकता है.

नतीजे कहां देखें?

निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के परिणामों की घोषणा लाउडस्पीकर के माध्यम से करेंगे. इसके अलावा, आधिकारिक परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in और ECI Net ऐप पर भी उपलब्ध होंगे. डीजीपी संदीप राय राठौर ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को राजनीतिक दलों के कार्यालयों और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.