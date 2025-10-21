Fact Check: क्या सच में ट्रेन के टॉयलेट में सोकर यात्री ने किया सफर? कांग्रेस ने पीएम और नीतीश कुमार पर साधा निशाना, अब भारतीय रेलवे ने बताई सच्चाई
(Photo Credits: X/@RailMinIndia)

Fact Check: बिहार (Bihar) विधानसभा चुनाव अब कुछ दिनों में होनेवाले है. जिसको लेकर सभी पार्टियां एक दुसरे पर आरोप लगा रही है. बिहार जानेवाली ट्रेनों के कई वीडियो सामने आएं. ऐसे ही कांग्रेस (Congress) ने एक फोटो शेयर किया था और नीतीश कुमार और पीएम मोदी की सरकार पर सवाल उठाया था. दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सोशल मीडिया X पर एक फोटो शेयर किया गया था, जिसमें एक युवक ट्रेन (Train) के टॉयलेट (Toilet) में सोता हुआ नजर आया था. इसके कैप्शन में लिखा था,'बिहार को कहां पहुंचा दिया, मोदी, नीतीश ने.

इसके बाद ये फोटो काफी वायरल हुआ था. इसके बाद रेलवे मंत्रालय  (Ministry of Railways) ने इस फोटो की सच्चाई बताई है. ये भी पढ़े:VIDEO: टॉयलेट में भरी पड़ी है गंदगी और कचरा, फिर भी सफर करने को मजबूर है यात्री, काशी एक्सप्रेस का हाल

रेलवे मंत्रालय  ने पिक्स को बताया भ्रामक

कांग्रेस पार्टी ने लगाया था बिहार सरकार पर आरोप

कांग्रेस (Congress) ने अपने पोस्ट में लिखा 'देखिए मोदी-नीतीश ने बिहार को कहां पहुंचा दिया.इसके साथ ही उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें एक भीड़ भरी ट्रेन दिखाई दे रही है. कांग्रेस का आरोप है कि 20 साल के शासन के बाद भी बिहार में बुनियादी सुविधाओं की हालत खराब है और आम लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.यह पोस्ट (Post) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और कुछ ही घंटों में इसे 40 हजार से ज्यादा व्यूज मिल गए.

रेलवे ने तस्वीर को बताया भ्रामक

कांग्रेस के दावे के बाद रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने भी ‘X’ पर प्रतिक्रिया दी, मंत्रालय ने बिहार कांग्रेस की पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा,'यह पोस्ट भ्रामक है.कृपया पुरानी या विकृत जानकारी साझा करने से बचें, जो भारतीय रेल के प्रयासों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है.रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह तस्वीर पुरानी और संदर्भ से बाहर ली गई है, जिसका मौजूदा रेलवे सेवाओं से कोई संबंध नहीं है.रेलवे ने अपने बयान में कहा कि ऐसे भ्रामक पोस्ट भारतीय रेलवे और इसके 12 लाख से अधिक कर्मचारियों की निष्ठा और सेवा भावना को ठेस पहुंचाते हैं. मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे बिना तथ्य जांचे किसी भी वायरल कंटेंट को शेयर न करें.

बिहार चुनावी माहौल में गरमाई बहस

इस घटना ने बिहार के चुनावी माहौल को और गरमा दिया है. कांग्रेस जहां सरकार पर 'विकास की विफलता' का आरोप लगा रही है, वहीं रेलवे ने कांग्रेस के दावे को 'राजनीतिक प्रचार पर आधारित' बताया है.गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

वायरल दावा झूठा

रेल मंत्रालय की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि ट्रेन के टॉयलेट में यात्री के सोने की वायरल तस्वीर गलत और भ्रामक है. मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से 'मिसलीडिंग पोस्ट' ( Misleading Post) करार दिया है.

 