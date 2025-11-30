Dry Day in Maharashtra 2025: कल से महाराष्ट्र में ड्राई डे, 1 से लेकर 3 दिसंबर तक नहीं मिलेगी शराब, जानें कौन से शहर में लगाई गई पाबंदी

Credit-(Pixabay)

Dry Day in Maharashtra 2025: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने 1 से 3 दिसंबर के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में ड्राय डे (Dry Day) लागू करने का आदेश जारी किया है. इस अवधि में सभी वाईन शॉप (Wine Shops), बार (Bars) और रेस्टोरेंट (Restaurants) में शराब की बिक्री पूर्णतः बंद रहेगी.यह निर्णय आगामी नगरपरिषद और नगरपंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.2 दिसंबर को 246 नगरपरिषद और 42 नगरपंचायतों में मतदान होना है, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी. इसी कारण 1 दिसंबर की शाम से ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शराब बिक्री पर रोक लागू कर दी गई है.

इलेक्शन कमीशन (Election Commission) के निर्देशों के अनुसार, मतदान वाले जिलों में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है. ये भी पढ़े:Dry Days in September 2025: सितंबर में कितने दिन होंगे ‘ड्राई डे’, कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें; यहां देखें पूरी लिस्ट

क्या रहेगा बंद?

निर्वाचन क्षेत्रों में निम्न सेवाएं तीन दिन बंद रहेगी. देशी/विदेशी शराब की रिटेल सेल (Retail Sale),बार & रेस्टोरेंट (Bar & Restaurant), बीयर शॉपी (Beer Shop), शराब बिक्री लाइसेंस धारक संस्थान (Licensed Liquor Outlets). कुछ जिलों में मतगणना पूर्ण होने तक पाबंदी जारी रहेगी.

ड्राय डे कब-कब रहेगा?

1 दिसंबर – मतदान से पूर्व का दिन

2 दिसंबर – मतदान का दिन (Voting Day)

3 दिसंबर – मतगणना का दिन (Counting Day)

किन जिलों में मतदान?

2 दिसंबर को राज्यभर के कई जिलों में मतदान होगा.इसमें पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, सोलापुर, नांदेड, लातूर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, जलगांव, धुले, नंदुरबार, बुलढाणा, अकोला, गोंदिया, गडचिरोली समेत अन्य जिलों के नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्र शामिल हैं.