VIDEO: बेशर्म आदमी हो, नंगा करके घुमाऊंगा... अपना दल पार्टी के MLA पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पर भड़के, सिद्धार्थनगर का वीडियो आया सामने

Siddharth Nagar News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सिद्धार्थनगर (Siddharth Nagar) के एनडीए पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल के विधायक (MLA) विनय वर्मा एक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पर इस कदर भड़के की अधिकारी को काफी बुरा भला कहा . इस दौरान अधिकारी पर भड़कते हुए वर्मा ने कहा की ,' ये दलाली का अड्डा बना लिए हो, लोगों के काम नहीं होते है. तुम इतने बेशर्म और नीचे आदमी हो. इसके बाद वर्मा ने अधिकारी से कहा की तुम्हे नंगा करके घुमाऊंगा. इस दौरान काफी लोग खड़े थे.
इन अधिकारी का नाम कमल किशोर बताया जा रहा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
विधायक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पर भड़के
'नंगा करके घुमाऊंगा, जूते से मारूंगा'
ये यूपी के सिद्धार्थनगर से अपना दल के विधायक विनय वर्मा है , जो एक अधिशासी अभियंता पर भड़के हुए हैं.
विधायक जी का गुस्सा इतना हाई कि वो PWD के इंजीनियरों को नंगा कर चौराहे में घुमाने और जूते से मारने की बात कह रहे हैं. ये वीडियो अब सोशल… pic.twitter.com/iTmgLmVAI6
विधायक ने दी अधिकारी को धमकी
सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आए इस वीडियो में विधायक विनय वर्मा गुस्से में अभियंता पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि वह उन्हें 'सरेआम नंगा घुमाएंगे और जूतों से मारेंगे.वर्मा ने अभियंता पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता परेशान है, लेकिन अधिकारी उनकी नहीं सुनते.जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को विधायक वर्मा अपने समर्थकों के साथ पीडब्ल्यूडी (PWD) रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां अभियंता कमल किशोर कुछ ठेकेदारों के साथ बैठक कर रहे थे.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वर्मा ने दरवाजा खोलते ही अभियंता पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि वह ब्लैकलिस्टेड ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं तथा विकास कार्यों में ढिलाई बरत रहे हैं.वीडियो में देखा जा सकता है कि अभियंता कमल किशोर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन विधायक लगातार उन पर चिल्लाते रहते हैं.
'मुख्यमंत्री योगी को दिखाऊंगा वीडियो'
विनय वर्मा ने यह पूरा घटनाक्रम फेसबुक पर लाइव भी किया. उन्होंने कहा कि वह यह वीडियो मुख्यमंत्री (CM) योगी आदित्यनाथ को दिखाएंगे ताकि 'लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके.वर्मा ने आरोप लगाया कि अधिकारी न तो उनकी बैठकों में आते हैं, न ही फोन रिसीव करते हैं. उन्होंने कहा, 'जनता मुझसे पूछती है कि सड़कें कब बनेंगी, पर मेरे पास जवाब नहीं है.अधिकारी काम नहीं कर रहे.
विधायक के व्यवहार पर उठे सवाल
इस वीडियो (Video) के सामने आने के बाद विधायक वर्मा की भाषा और रवैये को लेकर कड़ी आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया पर लोग इसे जनप्रतिनिधि के पद की गरिमा के खिलाफ बता रहे हैं.