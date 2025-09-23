VIDEO: धाराशिव जिले में आई बाढ़ में सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर ने की लोगों की मदद, अंधेरे में सीने तक पानी में पहुंचकर नागरिकों की बचाई जान

Credit-(X,@NewsDrv)

धाराशिव, महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे शिवसेना के धाराशिव (Dharashiv) जिले के सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर ( Omprakash Raje Nimbalkar) ने बाढ़ के पानी में घुसकर एक परिवार की जान बचाई. बता दें की धाराशिव जिले में कई जगहों पर तेज बारिश के कारण बाढ़ (Flood) जैसे हालात बन गए है. बारिश के कारण कई घर पानी में डूब गए है, कई मवेशी भी बह चुके है. बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क भी दुसरे शहरों से टूट चुका है. जिसके कारण रेस्क्यू टीम (Rescue Team) के साथ धाराशिव के सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर भी लोगों की मदद के लिए आगे आएं. उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में सीने तक पानी से चलकर एक परिवार की जान बचाई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @NewsDrv नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

सांसद ने बाढ़ के पानी में उतरकर लोगों की जान बचाई

सीने तक पानी में उतरकर लोगों को बचाया

जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात निंबालकर छाती तक पानी में उतर गए और एक परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला.एनडीआरएफ (NDRF) टीम के साथ मिलकर उन्होंने एक दादी, 2 साल के बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों को बचाया.इस दौरान चारों ओर अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश हो रही थी, लेकिन सांसद ने जोखिम उठाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

सोशल मीडिया पर सांसद की तारीफ

इस घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों ने निंबालकर की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि 'ऐसा सांसद फिर मिलना मुश्किल है'तो कुछ ने कहा कि'दादा को वोट देकर गर्व हो रहा है. जनता के बीच उनकी इस पहल की खूब चर्चा हो रही है.निंबालकर ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि वडनेर तहसील परंडा में एक परिवार रात 2 बजे से पानी में फंसा हुआ था. एनडीआरएफ (NDRF) जवानों और गांववालों की मदद से इस बचाव अभियान को सफल बनाया गया. उन्होंने लिखा कि परिवार को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें गहरा संतोष मिला और उन्होंने सभी मददगारों को धन्यवाद दिया.