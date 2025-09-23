VIDEO: PM का आपत्तिजनक फोटो किया शेयर, BJP नेताओं ने बुजुर्ग कांग्रेस कार्यकर्ता को पहनाई साड़ी, ठाणे के डोंबिवली का वीडियो आया सामने

Credit -(X,@mumbaitez)

ठाणे, महाराष्ट्र: ठाणे जिले (Thane District) के डोंबिवली (Dombivli) में भाजपा (BJP) पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता को खुलेआम जबरन साड़ी पहनाई. इसके बाद कल्याण (Kalyan) और डोंबिवली के कांग्रेस (Congress) नेताओं में भारी नाराजगी है.कांग्रेस के बुजुर्ग नेता का नाम प्रकाश पगारे उर्फ़ मामा पगारे नाम है. बीजेपी के नेताओं का आरोप है की मामा पगारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मॉर्फ (Morph) की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी. इसके साथ एक गाना भी था. इस तस्वीर के बाद बीजेपी नेताओं का पारा चढ़ गया और उन्होंने मामा पगारे को जबरन साड़ी पहना दी.इस दौरान बीजेपी नेता इस बुजुर्ग नेता से कहते है की ,' तेरी औकात है क्या, पीएम पर टिपण्णी करने की, इसके बाद बुजुर्ग नेता साड़ी पहनाने से मना करते है और इसके बाद उन्हें जबरन साड़ी पहनाई जाती है.

इसके बाद ये बीजेपी नेता बीजेपी पार्टी का जयघोष करते है. इसका वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @mumbaitez नाम के हैंडल से शेयर किया गया. ये भी पढ़े:VIDEO: कल्याण में BJP नेता के साथ जमकर मारपीट, बाइक पर आएं थे दो आरोपी, वीडियो हुआ वायरल

बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता को पहनाई साड़ी

जबरन पहना दी साड़ी

इस दौरान प्रकाश पगारें ने पहले विरोध जताया और कहा, 'ये आप लोग क्या कर रहे हैं?लेकिन भाजपा (BJP) कार्यकर्ताओं ने उनके हाथ पकड़कर जबरन साड़ी पहना दी. बाद में वीडियो में देखा गया कि कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके गाल पर थपथपाया और फिर ये लोग यहां से चले गए.

भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया

भाजपा के कल्याण जिलाध्यक्ष नंदू परब ने कहा कि प्रधानमंत्री (PM) की इस तरह की मॉर्फ तस्वीर 'अपमानजनक और अस्वीकार्य' है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा प्रयास हुआ तो भाजपा और भी कड़ा जवाब देगी.

कांग्रेस ने किया घटना का विरोध

वहीं, कांग्रेस (Congress) ने भाजपा की इस कार्रवाई की निंदा की है. कल्याण कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पोते ने 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' कहा कि भाजपा चाहती तो प्रकाश पगारें के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती थी, लेकिन इस तरह का व्यवहार निंदनीय है.