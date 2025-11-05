Bihar: रैली में तेजस्वी यादव को देखने पहुंचा युवक बिल्डिंग के छज्जे से गिरा, गंभीर रूप से हुआ घायल, मुजफ्फरपुर का VIDEO आया सामने

A young man fell from the balcony (Credit-@NewsPlus_21)

Bihar News: बिहार (Bihar) में चुनावों का माहौल है. लोग अपने नेताओं के प्रचार में शामिल हो रहे है. लेकिन मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की रैली के दौरान ऐसा कुछ हुआ की लोग परेशान हो गए. यहांपर एक जगह पर तेजस्वी यादव की रैली थी और इस दौरान बड़ी तादाद में लोग उनकी रैली में शामिल होने और उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान एक युवक बिल्डिंग की छत पर छज्जे से चढ़ने की कोशिश करता है और अचानक से वह फिसल जाता है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है.

इसके बाद नीचे खड़े आसपास के लोग उसे उठाए है. इस घटना में युवक घायल हुआ है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:तेजस्वी यादव ने क्राइम पर एनडीए को घेरा, बोले-सरकार बनते ही दो महीने में सभी अपराधी जाएंगे जेल

छज्जे से गिरा युवक

छज्जे पर चढ़ने के दौरान बिगड़ा संतुलन

यह घटना कांटा गायघाट स्थित एमआरडी इंटर कॉलेज की बताई जा रही है.वीडियो (Video) में देखा जा सकता है कि युवक भीड़ के बीच से छज्जे पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि रैली को ऊपर से देख सके. लेकिन छज्जा बहुत संकरा होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है.अचानक पैर फिसलने से वह छाती के बल नीचे गिर पड़ता है.युवक के गिरते ही मौके पर अफरातफरी मच गई. कुछ क्षणों के लिए लोग हैरान रह गए, फिर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर घायल युवक को उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गए. बताया जा रहा है कि उसे गंभीर चोटें आई हैं.

रैली और सभा के लिए अपनी जान को जोखिम में न डालें

हमने देखा है छोटों से लेकर बड़ों तक रैली और सभा में शामिल होते है. कई बार अलग अलग शहरों से हादसे की घटनाएं भी सामने आती है. रैली या सभा में शामिल होनेवाले लोग अपना भी ध्यान रखे और सावधानी बरते.