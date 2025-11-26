VIDEO: अहिल्यानगर में सुबह जॉगिंग के लिए गए कांग्रेस नेता को कार से किया किडनैप, फिर जमकर मारपीट कर सुनसान इलाके में छोड़ा, महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल

Congress leader was kidnapped and beaten up (Credit@Kay_Challay)

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर (Ahilyanagar) जिले से स्थानीय चुनावों के बीच एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. कांग्रेस (Congress) के जिला अध्यक्ष सचिन गुजर का 26 नवंबर की सुबह श्रीरामपुर (Shrirampur) में मॉर्निंग वाक (Morning Walk) के दौरान अपहरण कर लिया गया और बाद में उनके साथ मारपीट कर उन्हें शहर से दूर एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया गया.घटना का सीसीटीवी फुटेज (CCTV) सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इसमें कुछ कथित हिंदुत्व से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं.

घटना के बाद एमएलए हेमंत ओगले, गुजर और कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे. इस घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया X पर @Kay_Challay नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:महाराष्ट्र में दरिंदगी: 11 लोगों ने 22 साल के लड़के को अगवा कर पीटा, जाति को लेकर गालियां दीं और पेशाब किया, 3 आरोपी गिरफ्तार

कांग्रेस नेता को किडनैप कर की गई मारपीट

मॉर्निंग वाक के दौरान घटी घटना

जानकारी के मुताबिक़ गुजर रोज़ की तरह अपने घर के पास टहलने निकले थे.तभी एक कार में सवार कुछ लोग उनके पास आए.उन्हें जबरन कार में बैठाया गया.रास्ते में उनके साथ मारपीट (Beating) की गई,बाद में उन्हें शहर से बाहर एक वीरान जगह पर फेंक दिया गया.इस दौरान उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया.घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

कांग्रेस ने जताई नाराजगी

कांग्रेस नेताओं (Congress Leaders) ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है.हालांकि अपहरण की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ संगठनों पर संदेह जताया जा रहा है.इस मामले के चलते जिले का राजनीतिक माहौल और गरम हो गया है.

कांग्रेस सांसद (Congress MP) वर्षा गायकवाड़ ने एक्स पर सरकार और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा,'राज्य की पुलिस क्या सो रही है? कांग्रेस जिला अध्यक्ष का सुबह-सुबह अपहरण और पिटाई हो जाती है और कानून-व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है. चुनाव के बीच विपक्षी नेताओं पर इस तरह के हमले हो रहे हैं—क्या गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सज़ा दी जानी चाहिए.महाराष्ट्र जैसी जगह में राजनीति इतनी नीचे गिर गई कि विपक्षी नेताओं तक को उठा लिया जा रहा है. सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

पुलिस ने शुरू की जांच

सीसीटीवी वीडियो में कुछ संदिग्ध लोग गुजर को कार में धकेलते हुए दिखाई देते हैं. इसी आधार पर पुलिस (Police) आरोपियों की तलाश में जुटी है. पुलिस ने कहा है कि सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है.