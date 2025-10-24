महाराष्ट्र में दरिंदगी: 11 लोगों ने 22 साल के लड़के को अगवा कर पीटा, जाति को लेकर गालियां दीं और पेशाब किया, 3 आरोपी गिरफ्तार

(Photo : X)

मुंबई: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से एक बेहद शर्मनाक और क्रूर घटना सामने आई है. आरोप है कि 11 लोगों के एक समूह ने 22 साल के एक लड़के को पहले अगवा किया, फिर उसे बुरी तरह पीटा, उस पर पेशाब किया और उसकी जाति को लेकर भद्दी गालियां दीं.

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में 19 अक्टूबर की शाम को हुई इस घटना के संबंध में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

यह घटना नेवासा तहसील के सोनाई गांव की है. पीड़ित लड़का अपने एक दोस्त के साथ एक अस्पताल के पास खड़ा था.

तभी मुख्य आरोपी संभाजी लांडे, जिसकी पीड़ित से कोई पुरानी दुश्मनी थी, अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचा. आते ही उन लोगों ने लड़के पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया.

एक अधिकारी ने बताया कि जब पीड़ित के दोस्त ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसे भी पीटा. इसके बाद, वे पीड़ित लड़के को जबरदस्ती एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर किसी अनजान जगह पर ले गए.

अगवा करके की दरिंदगी

FIR के मुताबिक, वहां ले जाकर आरोपियों ने लड़के को फिर से बुरी तरह पीटा. आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने पीड़ित पर पेशाब किया और जाति को लेकर गंदे-गंदे शब्द कहे.

पुलिस ने बताया कि करीब एक घंटे तक मारपीट करने के बाद, आरोपियों ने लड़के को एक कॉलेज ग्राउंड के पास गाड़ी से बाहर फेंक दिया और वहां से भाग गए.

इसके बाद पीड़ित के माता-पिता उसे एक स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला मुख्यालय के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया.

पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस ने सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं (जैसे किडनैपिंग, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) और साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

अधिकारी ने बताया कि तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है.

प्रकाश अंबेडकर ने की MCOCA की मांग

इस बीच, वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने आरोपियों के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) के तहत कार्रवाई की मांग की है.

दलित नेता ने गुरुवार को एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पीड़ित के पिता से फोन पर बात की है और परिवार को पूरे समर्थन का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा, "हमारी मांग है कि आरोपियों पर MCOCA के तहत कार्रवाई हो. मैं जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलूंगा."

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेवासा तहसील का यह गांव और आसपास के इलाके पहले भी जाति से जुड़े अपराधों को लेकर चर्चा में रहे हैं.