Maratha Protesters: CSMT से मराठा आंदोलनकारियों को हटाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में पुलिस और एसआरपीएफ मौजूद, देखें VIDEO

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर मराठा आंदोलनकारियों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस, एसआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) तैनात की गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली.बॉम्बे हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को दोपहर 3 बजे तक मुंबई छोड़ने का निर्देश दिया था.आदेश के बाद सीएसएमटी परिसर में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया. वहीं आंदोलनकारियों ने इसे अन्याय बताते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की.इस वीडियो में देख सकते है की बड़ी तादाद में पुलिस के जवान सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mumbai Marathi Protest: बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में मुंबई पुलिस, मराठा आंदोलनकारियों को आजाद मैदान से खाली कराने की प्रक्रिया शुरू!

सीएसएमटी पर भारी पुलिस बल तैनात

महिला आंदोलनकारियों का कड़ा रुख

महिला प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक आरक्षण (Reservation) की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन खत्म नहीं होगा. उन्होंने यहां तक कहा कि चाहे तीन महीने तक रुकना पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगी.

सुरक्षा इंतजाम कड़े

स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में पुलिस बल (Police), एसआरपीएफ (SRPF) और आरएएफ (RAF) की टुकड़ियां मुस्तैदी से तैनात हैं.प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है.