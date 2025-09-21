PMPML Tourist Bus: पुणे और पिंपरी चिंचवड के यात्रियों के लिए खुशखबरी! नवरात्र में देवी के शक्ति स्थलों के दर्शन के लिए शुरू हुई बस सुविधा

Credit-(Wikipedia)

PMPML Tourist Bus: नवरात्र (Navratra) में पुणे (Pune) और पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad) के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. भक्तों के लिए पीएमपीएमएल (PMPML) की एसी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस (Electric Bus) शुरू की गई है. पीएमपीएमएल ने पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ शहर और जिले में देवी के शक्ति स्थलों के दर्शन के लिए दो विशेष पर्यटक बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है.प्रशासन ने श्रद्धालुओं से इस सेवा का लाभ उठाने की अपील की है क्योंकि शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर ग्रुप बुकिंग के लिए बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.यह स्पेशल टूरिस्ट बस सेवा 23 सितंबर, 2025 से शुरू होगी और ये बसें पूरी तरह से एसी से लैस स्मार्ट इलेक्ट्रिक होंगी.

इन बसों को पर्यावरण-अनुकूल तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है.इससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान आरामदायक अनुभव मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा. श्रद्धालुओं की बढ़ती मांग और परिवहन निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल लागू की गई है. ये भी पढ़े:Maharashtra Students Bus Pass: स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर, अब स्कूल में ही मिलेगी बस पास की सुविधा, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट का निर्णय

कैसे होगी बस की बुकिंग

इस बस सेवा के लिए बुकिंग (Booking) डेक्कन जिमखाना, पुणे स्टेशन, स्वारगेट , कात्रज, हडपसर गाडीतल , पुणे मनपा भवन, भोसरी बस स्टैंड और निगडी स्थित पीएमपीएमएल पास केंद्रों पर की जा सकती है.इससे शहर के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक बुकिंग विकल्प उपलब्ध होंगे.

बसों के लिए दो मार्ग किए गए निश्चित

स्पेशल टूरिस्ट बस (Special Tourist Bus) सेवा के तहत दो रूट तय किये गये हैं. पहली बस सेवा पुणे स्टेशन, स्वारगेट, तळजई माता मंदिर, पद्मावती मंदिर, तुकाई माता मंदिर कोंढाणपूर, श्रीनाथ म्हस्कोबा जोगेश्वरी माता मंदिर कोडित ,यमाई माता मंदिर, शिवरी , स्वारगेट से वापस पुणे स्टेशन तक होगी.यह बस सुबह 8:30 बजे पुणे स्टेशन से रवाना होगी और शाम 7 बजे वापस आएगी. यात्री दिन भर विभिन्न शक्ति स्थलों पर जा सकेंगे और टिकट की कीमत 500 रुपये प्रति यात्री तय की गई है.

दूसरी बस पुणे स्टेशन से होगी रवाना

दूसरे रूट की बस पुणे स्टेशन (Pune Station) से निकलेगी और स्वारगेट, महालक्ष्मी मंदिर, सारसबाग, तांबडी जोगेश्वरी मंदिर, चतुश्रृंगी माता मंदिर,वैष्णवी माता मंदिर, पिंपरी कैंप भवानी माता मंदिर, भवानी पेठ, स्वारगेट से वापस पुणे स्टेशन तक यात्रा करेगी.इस बस का समय पहले रूट के समान ही है, सुबह 8:30 बजे प्रस्थान और शाम 7 बजे पुणे स्टेशन पर वापसी. इस रूट का किराया भी 500 रुपये प्रति यात्री निर्धारित है.