Diwali 2025: PM मोदी इस बार नेवी के जवानों संग मनाएंगे दिवाली, गोवा के तट 'ऑपरेशन सिंदूर' का मनेगा जश्न

PM Modi to Celebrate Diwali 2025 with Indian Navy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिवाली का जश्न भारतीय नौसेना के जवानों के साथ मनाएंगे. सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी गोवा के तट पर नौसेना के जवानों के साथ त्योहार की खुशियां साझा करेंगे. बताया जा रहा है कि यह सेलिब्रेशन 'ऑपरेशन सिंदूर' की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए रखा गया है. आपको बता दें कि 'ऑपरेशन सिंदूर', पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई थी.

2014 से चली आ रही है परंपरा

यह कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं. साल 2014 में जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से वह हर साल अपनी दिवाली सशस्त्र बलों के जवानों के बीच ही मनाते हैं.

2014: पीएम बनने के बाद पहली दिवाली उन्होंने लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों के साथ मनाई थी.

पीएम बनने के बाद पहली दिवाली उन्होंने लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों के साथ मनाई थी. 2015: अगले साल, वह पंजाब के अमृतसर में डोगराई युद्ध स्मारक पर 1965 भारत-पाक युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

अगले साल, वह पंजाब के अमृतसर में डोगराई युद्ध स्मारक पर 1965 भारत-पाक युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. 2016: इस साल प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुम्दो में थे, जहाँ उन्होंने भारत-चीन सीमा के पास सेना और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों से मुलाकात की.

इस साल प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुम्दो में थे, जहाँ उन्होंने भारत-चीन सीमा के पास सेना और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों से मुलाकात की. 2017: वह दिवाली मनाने जम्मू-कश्मीर के गुरेज़ सेक्टर में जवानों के बीच पहुंचे.

वह दिवाली मनाने जम्मू-कश्मीर के गुरेज़ सेक्टर में जवानों के बीच पहुंचे. 2018: प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के हरसिल में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों के साथ रोशनी का त्योहार मनाया.

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के हरसिल में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों के साथ रोशनी का त्योहार मनाया. 2019: इसके अगले साल वह जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सैनिकों से मिलने गए.

इसके अगले साल वह जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सैनिकों से मिलने गए. 2020: जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब पीएम मोदी राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला गए थे. यह वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ 1971 की जंग लड़ी गई थी.

जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब पीएम मोदी राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला गए थे. यह वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ 1971 की जंग लड़ी गई थी. 2021: इस साल उन्होंने जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई.

इस साल उन्होंने जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई. 2022: इसके बाद वह करगिल गए और करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

इसके बाद वह करगिल गए और करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. पिछले दो साल: उन्होंने पिछली दो दिवाली हिमाचल प्रदेश के लेप्चा और गुजरात के सर क्रीक में तैनात सैनिकों के साथ मनाई है.

इस परंपरा को कायम रखते हुए प्रधानमंत्री इस साल भी देश के रक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बीच होंगे.