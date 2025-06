PM Interacts with Shubhanshu Shukla: पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में गए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से की बातचीत, इतिहास रचने पर दी बधाई; देखें VIDEO

Axiom-4 Mission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर गए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की. बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शुभांशु आज अकेले नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें और सपने अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में हैं. शुभांशु शुक्ला वही भारतीय योद्धा हैं, जो *8 जून 2025 को अमेरिका के ऐक्सिओम मिशन-4 के तहत अंतरिक्ष में गए हैं. खास बात ये है कि ये मिशन ISRO, NASA और SpaceX की संयुक्त साझेदारी में हुआ.

ये पल भारत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा है. इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने भारत का नाम अंतरिक्ष में रोशन किया था.

I had a wonderful conversation with Group Captain Shubhanshu Shukla as he shared his experiences from the International Space Station. Watch the special interaction! https://t.co/MoMR5ozRRA

