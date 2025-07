Pitbull Attack in Pune: पेट्रोल पंप पर पिटबुल ने किया शख्स पर जानलेवा हमला, पीड़ित हुआ घायल, पुणे के कोंढवा का वीडियो आया सामने;VIDEO

पुणे, महाराष्ट्र: शहरों में कुत्तों के हमले काफी ज्यादा बढ़ गए है. कई बार ये हमले इतने हिंसक होते है की लोग काफी ज्यादा घायल हो जाते है. ऐसी ही एक घटना पुणे के कोंढवा से सामने आई है. जहांपर एक पिटबुल डॉग ने एक शख्स पर हमला कर दिया. इस हमले में शख्स काफी ज्यादा घायल हुआ है. ये घटना कोंढवा के सोमजी पेट्रोल पंप पर हुई है. जानकारी के मुताबिक़ शख्स सड़क से गुजर रहा था, इसी दौरान उसपर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया. सामने जो वीडियो आया है, उसमें देख सकते है की कुत्ते के मुंह में शख्स का हाथ फंसा हुआ है.

इस दौरान दो लोग कुत्ते को भगाने की कोशिश भी करते है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @pulse_pune नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

पिटबुल ने किया शख्स पर जानलेवा हमला

Pune - Pitbull Attack Near Somji Petrol Pump, Kondhwa: Man Seriously Injured

A man was badly injured after a Pitbull attacked him near Somji Petrol Pump, opposite Capricorn Green Park in Kondhwa, Pune, on July 2.

A worker intervened to stop the attack, and locals rushed the… pic.twitter.com/LIosIHk1Cy

— Pune Pulse (@pulse_pune) July 3, 2025