Pune Dog Attack: आवारा कुत्तों के हमले से लोग हुए परेशान, पुणे जिले के पार्क इन्फिनिया सोसाइटी के नागरिकों ने लगाई PMC से मदद की गुहार (Watch Video)

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे के फुरसुंगी क्षेत्र के भेकराई नगर स्थित पार्क इन्फिनिया टाउनशिप में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों ने निवासियों की चिंता बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों ने पुणे महानगरपालिका (PMC) और पशु कल्याण अधिकारियों से त्वरित, मानवीय और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है. इस हमले के कई वीडियो सामने भी आएं है. जिसमें देखा जा सकता है की ज्यादातर छोटे बच्चों पर आवारा कुत्तों की ओर से हमले किए गए है. इस डर के कारण बच्चों के माता पिता उन्हें खेलने के लिए बाहर भी नहीं भेज रहे है और बच्चे भी काफी दहशत में है. ये पहली बार नहीं है कि पुणे जिले में कुत्तों की ओर से छोटे बच्चों पर हमला किया गया है. इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है. बच्चों पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया X पर @pulse_pune नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Pune Shocker: पुणे में आवारा कुत्तों का आतंक! बच्चे पर किया जानलेवा हमला, गर्दन और सिर पर हुए जख्म, लगे 40 टांके

पुणे जिले के फुरसुंगी में छोटे बच्चों पर कुत्तों का जानलेवा हमला

