Dharashiv: उफनती नदी पार करते हुए बह गए लोग, बाल बाल बची जान, धाराशिव जिले का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@mahae_news)

धाराशिव, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है. जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए है. धाराशिव जिले (Dharashiv District) से एक वीडियो सामने आया है. जिसमें कुछ लोग उफनती हुई नदी पार करने की कोशिश करते है और नदी में बह जाते है. गनीमत रही की इन लोगों को तैरना आता था, जिसके कारण सामने जाकर वे किनारे पर लौट आएं. बताया जा रहा है की ये लोग खेत से घर लौट रहे थे और उसी दौरान ये लोग नदी पार करते समय नदी में बह गए.

नदी में बह गए लोग

बाल बाल बची जान

ये घटना धाराशिव जिले (Dharashiv District) के आरणी गांव की बताई जा रही है. जब गांव के कुछ खेत में पहुंचे थे तो वापस लौटते समय वे उफनती नदी में फंस गए और उसे पार करने की कोशिश में कुछ लोग नदी के तेज बहाव में बह गए. जिसके बाद सामने जाकर ये लोग किनारे पर पहुंचे.

मराठवाड़ा में बारिश ने मचाया कहर

मराठवाड़ा (Marathwada) और महाराष्ट्र (Maharashtra) के अन्य जिलों जैसे नांदेड, जालना, बीड़ और सोलापुर में भी पूर और जलजमाव की स्थिति बन गई है.इस बारिश ने आम नागरिकों के जीवन को काफी प्रभावित किया है. लगातार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए है. इस दौरान इस घटना में स्थानिक प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और बहते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाकर उनकी जान बचाई.